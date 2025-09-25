Publicidad

Congreso

Diputados de Morena juntan dinero para cuenta médica de Manuel Espino

El legislador lleva más de dos semanas hospitalizado y el costo es impagable, asegura Ricardo Monreal.
jue 25 septiembre 2025 03:06 PM
Manuel Espino, diputado de Morena, sufre derrame cerebral
Manuel Espino ha formado parte de varios partidos políticos en México. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Al cumplirse 18 días con el diputado Manuel Espino internado en un hospital privado, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acordó cooperar entre legisladores para ayudar a sufragar los gastos.

Los diputados tienen derecho a atención médica en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), y ya no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, sin embargo, por la emergencia el legislador fue ingresado a un hospital privado, lo que ha disparado las cuentas médicas.

Es por ello que se apeló a sus compañeros de la 66 Legislatura para cooperar y reducir la carga económica para la familia de Espino, se explicó.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, informó que hasta el día de ayer se han reunido 400,000 pesos y pidió a compañeros de su partido, los aliados del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) o incluso de otras bancadas, sumarse.

Espino “está postrado en ese lugar desde hace 18 días” por lo que, dijo, solicitó una aportación a la bancada.

"Fue contundente la respuesta y fue unánime en beneficio de nuestro compañero diputado. Una aportación mínima de 5,000 pesos cada uno. Ya los que tengan más posibilidad económica pueden aportar más. Lo necesita un compañero nuestro, integrante del grupo parlamentario", indicó.

El pasado 17 de septiembre Monreal dio a conocer que “un diputado”, que después se supo que era Espino, quien desde el día 11 sufrió un derrame cerebral, estaba en el hospital con una cuenta impagable.

“Tres años de dieta no le alcanzan para pagar ocho días de terapia intensiva”, indicó en esa ocasión.

Cuestionado sobre el presupuesto que debe autorizarse en 2026 para el ISSSTE, a donde los trabajadores del Estado tienen que atenderse aunque haya insuficiencia de insumos, Monreal dijo que él respaldará la propuesta de gasto propuesta por el Ejecutivo para esa institución.

Aseguró que esa propuesta de recursos, por 539,000 millones de pesos, ya representa un “aumento”, aunque admitió “nunca será suficiente”.

