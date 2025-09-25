Publicidad

Congreso

Le piden a diputada Hilda Brown ser investigada sin fuero; "no me acosen", responde

La también exalcaldesa de Rosarito, Baja California, fue señalada por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con La Mayiza
jue 25 septiembre 2025 04:01 PM
La exdiputada María Elena Pérez Jaén increpa a la diputada Hilda Brown para que sin fuero sea investigada por supuesta relación con La Mayiza.
La exdiputada María Elena Pérez Jaén increpa a la diputada Hilda Brown para que sin fuero sea investigada por supuesta relación con La Mayiza. (Foto: Especial)

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown descartó solicitar licencia para ser investigada sin fuero sobre sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como lo señaló el gobierno de Estados Unidos.

Sorprendida en la explanada de la Cámara de Diputados por la exdiputada panista María Elena Pérez Jaén, quien la increpó para pedirle que deje el cargo en lo que es investigada, la morenista pidió: “no me acosen”.

Pérez Jaén se presentó para ratificar su solicitud de juicio político contra el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por su presunta responsabilidad en torno al incremento de la criminalidad en Tabasco durante su gobierno, pues nombró como responsable de Seguridad al líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena.

En el camino se encontró con Brown por lo que aprovechó para pedirle que deje la curul.

“Señora, yo fui atenta con usted, no me acosen por favor”, dijo la legisladora, pues acompañaban a Jaén un grupo de reporteros.

-No, no lo estoy acosando, simplemente le estoy pidiendo (que pida licencia)...

-Si me está acosando, las cámaras me están siguiendo, se quejó la exfuncionaria.

La semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, enlistó a personas físicas y morales que tendrían vínculos con “Los Mayos” o “La Mayiza” entre ellas la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.

De acuerdo a esa dependencia estadounidense la legisladora, siendo alcaldesa de Rosarito, es cercana a Candelario Arcega Aguirre, socio estratégico de “los Mayos”.

A través de esa “relación personal” entre ambos el grupo criminal se hizo del control del gobierno municipal a través de diversos cargos.

Antes de casos Adán y Brown, 1,200 pendientes

Las solicitudes de juicio político contra la diputada Hilda Brown por supuestos vínculos con “La Mayiza” y contra el senador, también de Morena, Adán Augusto López, por haber propiciado el control de “La Barredora” en Tabasco, deberán esperar turno.

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, recordó que ambas deben ser valoradas primero por la Subcomisión de Examen Previo.

Esa Subcomisión la integran diputadas y diputados de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, "si se admiten estos juicios políticos, entonces ya los turnan a la Comisión Jurisdiccional".

Pero además la ley prevé que las solicitudes deben analizarse “en orden de prelación” y hay 1,200 solicitudes pendientes por lo que primero deben desahogarse éstas antes que las presentadas contra ambos legisladores de Morena, expuso.

“Tenemos más de 1,200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos, porque están en la Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades” para analizarlos antes, dijo el diputado de Morena.

Caso Alito se descongelará en octubre

Caso distinto es el del líder del Revolucionario Institucional (PRI) y senador Alejandro Moreno Cárdenas, que es una solicitud de declaratoria de procedencia.

Flores Cervantes indicó que este proceso ya está en la Sección Instructora y se prevé convocar a sesión en octubre.

Recordó que esta SI tuvo un cambio en los integrantes pues la diputada del Partido Verde (PVEM) Ruth Maricela Silva Andraca sustituyó al diputado Raúl Bolaños Cacho Cué, quien ocupa la vicepresidencia de la mesa directiva camaral.

Hasta ahora, por tanto, “no hemos convocado, porque necesitamos que ella necesariamente conozca el expediente”.

Tampoco se ha notificado al senador priísta sobre el procedimiento abierto en su contra, dijo.

