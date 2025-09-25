Le piden a diputada Hilda Brown ser investigada sin fuero; "no me acosen", responde

Pérez Jaén se presentó para ratificar su solicitud de juicio político contra el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por su presunta responsabilidad en torno al incremento de la criminalidad en Tabasco durante su gobierno, pues nombró como responsable de Seguridad al líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena.

En el camino se encontró con Brown por lo que aprovechó para pedirle que deje la curul.

“Señora, yo fui atenta con usted, no me acosen por favor”, dijo la legisladora, pues acompañaban a Jaén un grupo de reporteros.

-No, no lo estoy acosando, simplemente le estoy pidiendo (que pida licencia)...

-Si me está acosando, las cámaras me están siguiendo, se quejó la exfuncionaria.

La semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, enlistó a personas físicas y morales que tendrían vínculos con “Los Mayos” o “La Mayiza” entre ellas la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.

De acuerdo a esa dependencia estadounidense la legisladora, siendo alcaldesa de Rosarito, es cercana a Candelario Arcega Aguirre, socio estratégico de “los Mayos”.

A través de esa “relación personal” entre ambos el grupo criminal se hizo del control del gobierno municipal a través de diversos cargos.