Le piden a diputada Hilda Brown ser investigada sin fuero; "no me acosen", responde

Antes de casos Adán y Brown, 1,200 pendientes
Las solicitudes de juicio político contra la diputada Hilda Brown por supuestos vínculos con “La Mayiza” y contra el senador, también de Morena, Adán Augusto López, por haber propiciado el control de “La Barredora” en Tabasco, deberán esperar turno.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, recordó que ambas deben ser valoradas primero por la Subcomisión de Examen Previo.
Esa Subcomisión la integran diputadas y diputados de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, "si se admiten estos juicios políticos, entonces ya los turnan a la Comisión Jurisdiccional".
Pero además la ley prevé que las solicitudes deben analizarse “en orden de prelación” y hay 1,200 solicitudes pendientes por lo que primero deben desahogarse éstas antes que las presentadas contra ambos legisladores de Morena, expuso.
“Tenemos más de 1,200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos, porque están en la Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades” para analizarlos antes, dijo el diputado de Morena.
Caso Alito se descongelará en octubre
Caso distinto es el del líder del Revolucionario Institucional (PRI) y senador Alejandro Moreno Cárdenas, que es una solicitud de declaratoria de procedencia.
Flores Cervantes indicó que este proceso ya está en la Sección Instructora y se prevé convocar a sesión en octubre.
Recordó que esta SI tuvo un cambio en los integrantes pues la diputada del Partido Verde (PVEM) Ruth Maricela Silva Andraca sustituyó al diputado Raúl Bolaños Cacho Cué, quien ocupa la vicepresidencia de la mesa directiva camaral.
Hasta ahora, por tanto, “no hemos convocado, porque necesitamos que ella necesariamente conozca el expediente”.
Tampoco se ha notificado al senador priísta sobre el procedimiento abierto en su contra, dijo.