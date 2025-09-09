De cuestionar a Noroña sobre la austeridad a denunciar acoso digital

Hace unos días, durante el foro Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, al cual asistieron legisladores y estudiantes, Victoria tomó el micrófono y cuestionó a Noroña sobre supuestas frases misóginas contra la senadora Lilly Téllez.

En su intervención, la estudiante también le preguntó si la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, no va en contra del discurso de austeridad promovido por Morena.

El senador negó haber hecho expresiones misóginas y sostuvo: "yo no tengo ninguna obligación de ser austero en mi vida privada, son las políticas públicas las que son austeras".

Posteriormente, Victoria publicó un video en la red social X en el que relató haber sido objeto de acoso digital tras su intervención.

Indicó que recibió comentarios ofensivos y burlas en distintas plataformas. En ese mensaje, subrayó que no ocupa algún cargo público y que su papel es el de estudiante.

"(Soy) una joven que trabaja en su comunidad y que solo quiso alzar la voz, quiero dejar claro que no busqué la confrontación en ningún momento, mi intervención fue una crítica constructiva basada en la congruencia, valor que considero esencial en la política". expresó en el video.

El caso de Victoria se difundió ampliamente en internet. En redes sociales circularon posturas diversas: algunos usuarios respaldaron el derecho de la estudiante a formular preguntas, mientras que otros reprodujeron los señalamientos en su contra.