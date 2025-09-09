Publicidad

Congreso

De cuestionar a Noroña sobre la austeridad a denunciar acoso digital

Victoria Montes de Oca, estudiante universitaria, reveló en redes sociales que recibió múltiples mensajes ofensivos tras cuestionar al senador morenista en un foro.
mar 09 septiembre 2025 06:13 PM
El 7 de septiembre, la joven Victoria Montes de Oca cuestionó a Gerardo Fernández Noroña "¿dónde queda la austeridad?", luego de que se reveló que el senador compró una casa de 12 millones de pesos.

Victoria Montes de Oca, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Méxica, denunció en redes sociales que recibió múltiples mensajes ofensivos, ataques y burlas luego de cuestionar al senador Gerardo Fernández Noroña en un foro realizado en el Senado.

"Me he convertido en víctima de una ola de ataques, burlas y acoso en redes sociales. Es doloroso que por el simple hecho de hablar, de cuestionar y de pensar diferente se me señale y se me ataque de esta manera. No soy figura pública, con poder, soy una estudiante", expresó la joven en un video.

Hace unos días, durante el foro Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, al cual asistieron legisladores y estudiantes, Victoria tomó el micrófono y cuestionó a Noroña sobre supuestas frases misóginas contra la senadora Lilly Téllez.

En su intervención, la estudiante también le preguntó si la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, no va en contra del discurso de austeridad promovido por Morena.

El senador negó haber hecho expresiones misóginas y sostuvo: "yo no tengo ninguna obligación de ser austero en mi vida privada, son las políticas públicas las que son austeras".

Posteriormente, Victoria publicó un video en la red social X en el que relató haber sido objeto de acoso digital tras su intervención.

Indicó que recibió comentarios ofensivos y burlas en distintas plataformas. En ese mensaje, subrayó que no ocupa algún cargo público y que su papel es el de estudiante.

"(Soy) una joven que trabaja en su comunidad y que solo quiso alzar la voz, quiero dejar claro que no busqué la confrontación en ningún momento, mi intervención fue una crítica constructiva basada en la congruencia, valor que considero esencial en la política". expresó en el video.

El caso de Victoria se difundió ampliamente en internet. En redes sociales circularon posturas diversas: algunos usuarios respaldaron el derecho de la estudiante a formular preguntas, mientras que otros reprodujeron los señalamientos en su contra.

