En 2024 fue jefa de Oficina de Campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien fue postulada por la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, el 1 de junio del año pasado ganó en las urnas Claudia Sheinbaum, entonces abanderada morenista.

Como senadora, estuvo en el centro del debate y se confrontó en varias ocasiones con el partido guinda, tanto en el pleno, como en mesas de debate en medios de comunicación.

Sin embargo, a partir de septiembre de 2024, cuando asumió la diputación federal, mantiene un bajo perfil, sin participar en debates y controversias, pues como vicepresidenta de la mesa directiva desde hace un año asumió un rol institucional.

Ese mismo papel le tocará conservar ahora como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuya principal función es garantizar que ese órgano legislativo cumpla con sus tareas con pluralidad.

“Soy una parlamentaria de carrera porque creo en el equilibrio de poderes y en la pluralidad del Poder Legislativo. Creo en el parlamento, en sus reglas, en su estructura, en lo productivo de sus deliberaciones y en el beneficio que genera en la vida de los ciudadanos” dijo tras rendir protesta.

“Me comprometo a respetar a las mayorías que aquí se construyen y a las voces de las minorías y lo que representan”, agregó.

Fue electa este dos de septiembre como presidenta de la Cámara de Diputados, aunque no hubo unanimidad: 435 votos a favor y cuatro morenistas en contra.

Aún así el apoyo mayoritario fue posible luego de que Morena retrasó dos días los acuerdos que le hicieron posible asumir el cargo, bloqueo que buscó impedir que desde la nueva presidencia se recibiera el primer informe de gobierno de Sheinbaum.