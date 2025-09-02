Del Teatro a la política
En 1996, a los 22 años, López Rabadán se afilió a las filas del PAN. Según sus relatos, proviene de una familia trabajadora, sin lujos ni herencias políticas.
Su madre tenía una fonda de comida mexicana y la hoy presidenta de la Cámara de Diputados le apoyaba en las tareas.
Su primer interés, sin embargo, fue artístico: estudió Teatro en la Escuela de Iniciación Artística número 2 del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Luego, para ayudarse a pagar su carrera universitaria de Derecho, en la UNAM, vendió aspiradoras. Además estudió una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.
En las elecciones presidenciales de 1994, donde los contendientes fueron Diego Fernández de Cevallos, por el PAN; Ernesto Zedillo por el PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD, ella fungió como capacitadora del entonces Instituto Federal Electoral.
Ese fue su primer acercamiento con la política y las elecciones. En 1996 se covirtió en coordinadora del plan básico de organización del Comité Directivo Regional del PAN en el entonces Distrito Federal. Es Consejera de ese partido desde 2007.
En 1997 fue secretaria particular en el Senado y el mismo año asesora de la Comisión del Distrito Federal en la LVII legislatura de la Cámara de Diputados. Desde entonces no se separa de lo legislativo.
En el 2000 fue diputada federal suplente. De ese año a 2006, durante tres Legislaturas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fue secretaria técnica de diversas comisiones.
Su primer cargo de elección lo ganó en 2006 como diputada local y en 2009 se convirtió en diputada federal.
En 2016 fue lesgisladora de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pues desde su inicio estuvo vinculada con los asuntos capitalinos. Incluso, en 2023 se destapó para ser candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad.
De 2018 a 2024 fue Senadora y destacó por sus debates encendidos en esa Cámara, en donde tuvo cercanía con Xóchitl Gálvez, en cuya campaña participó de forma activa: también fungió como vocera.