Rosa Icela Rodríguez se reúne con líderes parlamentarios morenistas y opositores

En el encuentro estuvieron el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y Ricardo Monreal, líder de Morena en Diputados.
También asistieron José Elías Lixa, coordinador del PAN; Rubén Moreira, del PRI; Carlos Puente, del PVEM; Reginaldo Sandoval, del PT, e Ivonne Ortega, de MC.
''Tratamos diversos temas de cara al arranque del próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados'', dijo Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano.
''Como coordinadora de la Bancada Naranja le hice saber que siempre estaremos del lado de las causas que le importan a las y los mexicanos'', agregó.
Rosa Icela estará el 1 de octubre en el Congreso, durante la entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Políticos han acusado al Gobierno morenista de actuar sin consultar a la oposición, incluidos los momentos en que se han aprobado reformas importantes para el país.