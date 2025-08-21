Rosa Icela Rodríguez se reúne con líderes parlamentarios morenistas y opositores

En el encuentro estuvieron el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y Ricardo Monreal, líder de Morena en Diputados.

También asistieron José Elías Lixa, coordinador del PAN; Rubén Moreira, del PRI; Carlos Puente, del PVEM; Reginaldo Sandoval, del PT, e Ivonne Ortega, de MC.

''Tratamos diversos temas de cara al arranque del próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados'', dijo Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano.

Está tarde junto a los coordinadores de los grupos parlamentarios nos reunimos con la titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_; tratamos diversos temas de cara al arranque del próximo periodo de sesiones en la @Mx_Diputados.



Como Coordinadora de la #BancadaNaranja le hice saber que… pic.twitter.com/jPDubAr2GD — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 22, 2025

''Como coordinadora de la Bancada Naranja le hice saber que siempre estaremos del lado de las causas que le importan a las y los mexicanos'', agregó.

Rosa Icela estará el 1 de octubre en el Congreso, durante la entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Políticos han acusado al Gobierno morenista de actuar sin consultar a la oposición, incluidos los momentos en que se han aprobado reformas importantes para el país.