Informan a 'Alito' nueva petición de desafuero; formalizan carpetazo de otra

En 2022, la Fiscalía del estado de Campeche presentó una primera solicitud para que se retirara el fuero a “Alito”, en ese entonces diputado federal, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita. Este caso fue desechado.

La nueva petición fue presentada el miércoles 23 de julio y se sustenta en cinco denuncias.

Al término de una reunión de la Sección Instructora, Flores explicó que la ley no establece plazos para desahogar los asuntos de desafuero.

Aclaró que someterá la decisión de los tiempos a los demás integrantes de la Sección, pero tentativamente será hasta dentro de un mes cuando se analice, se decida su eventual admisión y entonces se notificará al ahora senador y a la Fiscalía, con lo que daría inicio formal el nuevo procedimiento.

Cierran un caso

En entrevista, Flores explicó que, si bien el primer caso se declaró cerrado, no significa que sea una "exoneración", pues los diputados federales no tienen facultades para hacer eso.

“Esto no es resultado de amparo, de exoneraciones, nosotros no somos jueces, en eso no nos vamos a meter”, afirmó Flores.

La decisión se tomó porque la Fiscalía de Campeche se desistió de la solicitud como resultado del amparo tramitado y ganado por “Alito”, pero únicamente para el efecto de determinar que el cateo a su casa donde se reunieron las presuntas pruebas fue ilegal y, por tanto, las pruebas no eran válidas.

Además, recordó el legislador, un Tribunal Colegiado apercibió a la Sección Instructora a dar por concluido ese primer caso contra Moreno.

Esto, porque la pasada Legislatura dejó el caso archivado, sin dictamen.

“Cuando nosotros tomamos la sección instructora (en septiembre) solo encontramos tres oficios, no encontramos expedientes. No se puede cerrar un procedimiento de un órgano colegiado con un oficio”, observó.

Así que, hasta este viernes, con el voto de los integrantes de la Sección Instructora, Flores Cervantes, Germán Martínez de Acción Nacional (PAN), Raúl Bolaños del PVEM y Adriana Belinda Quiroz, de Morena, el asunto quedó definitivamente cerrado.

Hasta septiembre analizarán el nuevo caso

El miércoles, la Fiscalía presentó una nueva solicitud de juicio de procedencia o de desafuero contra el senador Moreno Cárdenas, mismo que será revisado inicialmente hasta septiembre.

“No vamos a ponerle fecha, no vamos a volver a entrar en poner fechas o no poner fechas, vamos a estudiar perfectamente este asunto”, puntualizó.

Este viernes, durante la sesión, al abordar asuntos generales, se informó sobre la nueva solicitud de la Fiscalía y se acordó informar al líder priista.

“Estamos informándole. Quiero utilizar la palabra correcta, la palabra notificación no aplica. Vamos a informarle que hay una nueva solicitud. Eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy si nos dan los tiempos y si no, pues ya será el próximo lunes”, expuso Flores.

En la entrevista, aseguró que no ha revisado el expediente y por ello no se le dio entrada formal al caso.

Previamente algunos de los integrantes de la SI se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, Ricardo Monreal, quien confió en que son profesionales y no se dejarán presionar.

A su vez él les dijo, según informó "trabajen con imparcialidad. Nadie habrá de ejercer sobre ustedes ninguna presión. En base a las pruebas presentadas, analícenlas sin sesgo y sin odio o vendetta política alguna".

Alito y COPPPAL inician denuncia internacional

En respuesta al eventual inicio de un nuevo proceso, Moreno Cárdenas insistió en que hay una campaña de acoso en su contra, que atribuyó a sus denuncias contra Morena y sus supuestos vínculos contra el narcotráfico.

“La persecución contra mí no empezó hoy. Lleva años. Desde que me negué a ser parte de su farsa, me han espiado, difamado, amenazado y perseguido. Pero no han podido doblarme, ni van a poder”, expuso en su cuenta de X.

Además, la dirigencia nacional del PRI divulgó un comunicado de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que integran 75 partidos de 30 países, encabezada por el mismo “Alito”, y que le dio su respaldo.

El organismo informó que una delegación asistirá a una audiencia con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como al Parlamento Europeo, “para denunciar y presentar evidencias concretas del acoso sistemático desde el Estado” contra Moreno.

“En esta audiencia también pediremos medidas cautelares", informó la organización.