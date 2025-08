Diputados desechan desafuero de "Alito" Moreno, pero activan una nueva petición

Pero la Sección Instructora tiene plazos perentorios para iniciar el periodo de revisión de la nueva solicitud de desafuero, promovida por la Fiscalía el pasado miércoles 23 de julio, así que deberá actuar para ese nuevo caso.

“O sea, eso (de 2022) se archiva y no tiene nada que ver. Pero entonces dice la Sección instructora, 'sin embargo, me acaba de llegar esta nueva solicitud de declaratoria de procedencia'. Si es sobre los mismos delitos. No va a proceder”, señaló.

Recordó que la denuncia de la semana pasada fue por peculado y por uso indebido de atribuciones, es decir, son delitos novedosos.

Según dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se trata de cuatro nuevos casos por los que se acusa a Moreno Cárdenas y en conjunto implicarían el probable desvío de 83.5 millones de pesos.

El coordinador de los diputados de Morena explicó que la Sección Instructora al recibir la nueva solicitud de desafuero tiene que emplazar por escrito a la persona señalada “y a partir de allí inicia lo que llaman estudio y análisis del expediente.

“A partir de ahí se tienen 60 días para determinar, fíjense ustedes, los 60 días solo son para determinar si se admite o no la declaratoria de procedencia”, dijo.

Monreal dijo que conoce a Moreno Cárdenas desde hace años y dijo respetarlo, por lo que no negará eso, pero le recomendó prudencia, dado que ayer en rueda de prensa el priista aseguró que hay una campaña en su contra y denunció al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al actual gobierno, de tener vínculos con el narcotráfico.

“Yo lo que recomiendo es moderación (…) él se siente así, acosado, quizá perseguido, pero tengo confianza en que el que nada debe nada teme”, planteó.

Dijo que el caso "Alito" se debía resolver por la vía política. “A mí no me gusta el pleito. En la política tienes que resolverlo políticamente no judicialmente”, consideró.

¿"Fuego amigo"?

Por otra parte, Monreal habló de su viaje de vacaciones de ocho días en España, e insistió que pagó de su bolsa y porque hacía años que no salía y por tanto “ni es indebido, ni es ilegal, ni es inmoral”.

“No entiendo el enojo", sostuvo.

Afirmó que “es muy extraño el seguimiento” a los integrantes de la Cuarta Transformación en sus viajes en Europa pues dijo que en las calles de Madrid se encontró opositores y “sólo salimos los de Morena”.

-¿Es fuego amigo?

-No lo sé, dijo, pero sostuvo que siendo de la oposición fue espiado y “ahora soy parte del proceso de transformación y sigo siendo espiado”.