El PAN presentará iniciativa para que la mesa directiva del Senado sea rotativa

En conferencia, el panista Anaya –quien reapareció después de semanas de estar de vacaciones– comentó que presentarán las propuesta aunque saben que no pasará porque Morena tiene la mayoría.

“Que quede constancia de que nosotros estamos cumpliendo con hacer la propuesta que, sin duda, sería lo más sano para la vida democrática del país. (…) De ahí a que camine, decía uno de los fundadores del PAN, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Nosotros no somos ilusos, sabemos que son trogloditas, que lo suyo es el control”, mencionó.

En la Cámara de Diputados se permite que la presidencia de la mesa directiva sea rotativa entre las tres principales fuerzas políticas, por lo que en esta legislación le tocó primero a Morena y a partir de septiembre de este año la encabezará el PAN. El próximo año legislativo la tendrá el Partido Verde.

Entre las legisladoras por el PAN que están buscando la presidencia de San Lázaro están Nohemi Luna y Kenia López Rabadán.

En el Senado, la mesa Directiva le toca encabezarla por seis años a Morena. En agosto finaliza la presidencia del morenista Gerardo Fernández Noroña, por lo que ya hay mujeres de ese partido que levantaron la mano para ocupar el puesto: Verónica Camino Farjat e Imelda Castro.

La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, las discusiones y las votaciones del Pleno. También garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley y determina las sanciones con relación a las conductas que atenten en contra de la disciplina parlamentaria.

No es la primera vez que el PAN pide que la mesa directiva del Senado sea rotativa como en la Cámara de Diputados. Lo mismo hicieron en 2021.