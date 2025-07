El centro sería la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, de nueva creación, en la que se ordenó generar y operar una Plataforma Central de Inteligencia (PCI) para reunir las bases de datos en posesión de entes públicos y privados.

Algunos de ellos serán por ejemplo la Plataforma Única de Identidad (PUI), que conjuntará las Claves Únicas del Registro Nacional de Población (CURP), ahora con datos biométricos. Además, en la PCI estarán asociados datos fiscales, de salud, registros de comercio, de servicios financieros, bancarios, de transporte, celulares y empresariales; todos estarán en esa Plataforma a la que las autoridades de seguridad pueden acceder, pues la ley ordena que estén interconectados.

La reforma a la Ley de Población ordenó crear la CURP biométrica; la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos crea una Llave MX como vía de identificación digital para realizar gestiones y la ley de Telecomunicaciones obliga registrar a todos los usuarios de celular.

También se ordena a los concesionarios de telecomunicaciones entregar datos a la autoridad e incluso geolocalizar en tiempo real a los usuarios que determinen las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia, pero con una orden judicial.

Al cierre de periodo extraordinario, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, rechazó toda posibilidad de que el gobierno acceda a datos ciudadanos para espiar.

“Lo que la gente tiene que hacer es leer, no dejarse ir con el maniqueísmo ni con la frase fácil, sino entrar al contenido de la ley y no hay un solo artículo que permita el espionaje al ciudadano que no sea mediante orden judicial, son servicios de inteligencia. Entonces no hay ningún problema, pero hay que convencer a la población”, adviritó.

“Hemos concluido un periodo productivo, un periodo legislativo fértil que ha logrado crear nuevas leyes y modificar más de 20 instrumentos jurídicos de distinta naturaleza. Fueron siete sesiones, casi 100 horas de trabajo y fueron más de 500, escúchenlo bien, más de 500 oradores y oradoras, hoy solamente fueron cerca de 90”, festejó el legislador.

¿Por qué será un gobierno espía según la oposición?

El coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Elías Lixa Abimerhi, consideró que el resultado de este periodo de sesiones, que duró 10 días, fue crear “la nueva estructura de un gobierno espía”.

Primero fue la Ley de Guardia Nacional para “militarizar por completo” a ese organismo y darle facultades para solicitar a las compañías de telecomunicaciones datos personales de las personas.

“Se crea una nueva estructura a partir de la Secretaría de Seguridad, no para perseguir a delincuentes, sino para obtener datos, datos y más datos de la vida privada de las personas. Esto continuó con la Ley de Población”, agregó.

Margarita Zavala, diputada del PAN, sintetizó: “Con esta ley (de Telecomunicaciones) cerramos el paquete de la 'ley espía' que ha tenido por objeto una vigilancia masiva. Primero, la de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, su objeto no fue la seguridad, sino el control y la vigilancia”.