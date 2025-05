Arturo Ávila, el diputado morenista con una mansión de 4.8 mdd en EU

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, indicó que el inmueble de su propiedad ubicado en San Diego, California, Estados Unidos, que es mencionado en la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) , lo adquirió con recursos obtenidos de su labor empresarial cuando dirigía “IBN Industrias Militares”, actividades que abandonó al convertirse en diputado federal para evitar conflictos de interés.

“Es una casa que se paga a través de un crédito hipotecario; es un financiamiento. Es un negocio que yo venía realizando desde hace mucho tiempo, que consiste en comprar, remodelar y vender. Le dicen ‘Flipping’, si no me equivoco, en Estados Unidos...Es producto de mi trabajo, de toda la vida”, dijo.

El costo de la propiedad es contrario a los lineamientos de Morena, en los que se establece que no deben vivir con lujos. Ávila Anaya reiteró que es producto de su trabajo y explicó que cuando resultó electo como diputado, decidió dejar la empresa para evitar cualquier conflicto. “Salgo como accionista y de cualquier figura directiva de la empresa", afirmó.

“Esta casa a la que hacen mención, reitero, es un ejercicio de compra, remodelación y venta, que la hice también antes de ser diputado federal. ¿Con qué? Pues con mis ahorros. No tiene nada de ilegal, nada. ¿Dónde le ven lo ilegal a este tema?”, cuestionó.

El diputado de Morena en la polémica

La organización MCCI detalló que el diputado de Morena adquirió una mansión en Rancho Santa Fe, una zona exclusiva de San Diego, California , un vecindario que también ha alojado a figuras como Bill Gates, Arnold Schwarzenegger y Tiger Woods.

De acuerdo con la investigación, la propidad del diputado está valuada en aproximadamente 5 millones de dólares y fue comprada en 2021, cuando aún era candidato a la alcaldía de Aguascalientes y se concretó en 2024, a través de una hipoteca por 1.9 millones de dólares, alrededor de 37.6 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Mexicanos Contra la Corrupción reportó que la adquisición ocurrió mientras la empresa IBN Industrias Militares de Alta Tecnología Balística SA de CV —ligada a Ávila Anaya y su esposa, Clayna Scarlett Aiza Verboonen—enfrentaba el congelamiento de cuentas por parte de autoridades financieras.

El legislador acusó que “hay mucha mala fe en esa nota” y que fue orquestada por la oposición.

“No me voy a frenar. Al contrario, no saben qué orgullo saber que represento un riesgo y que me tienen miedo. Yo voy a seguir adelante, participando, voy a estar echado para adelante, voy a seguir trabajando, no solamente como diputado federal, sino por mi estado, por Aguascalientes, y aquí vamos a ir en la lucha”, dijo.

En seguimiento a la investigación, MCCI reveló también que Ávila Anaya también está detrás de la venta de vehículos militares al gobierno de El Salvador , presidido por Nayib Bukele, con el propósito de combatir a las “pandillas” en aquel país.

De acuerdo con un contrato, videos promocionales y documentos de la constitución de una compañía en la nación centroamericana muestran vínculos del político morenista, su familia y su grupo empresarial en la adquisición de automóviles llamados “Yagu” por parte del Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador.

Asimismo documentos revisados por MCCI demuestran también que su empresa obtuvo millonarios contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la investigación, en junio de 2018 su empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística obtuvo un contrato por más de 20 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando el general Salvador Cienfuegos Cepeda estaba al frente de la institución.