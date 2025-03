Cuauhtémoc Blanco descarta pedir licencia: “Aquí estoy, no me escondo”

"No es mi papá ni es mi media hermana, es media hermana de mi hermano mayor, lamentablemente mi mamá no cambio los apellidos... que les quede claro, ni es mi hermana ni es mi papá. El día que lo soliciten con mucho gusto también lo demostramos con ADN", expresó.

El exfutbolista reiteró además que la solicitud de desafuero que enfrentó es una revancha política del exfiscal estatal Uriel Carmona.

-Usted pudo dar la cara sin fuero, hay gente que pide que renuncie, le inquirieron reporteros afuera de la dependencia estatal.

"Eso no tiene que ver, el fuero", manifestó.

-"Pero también usted pudo haber pedido licencia", le replicaron.

"Pero aquí estoy, no me escondo, no corro. Aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy dando la cara", expresó Blanco.

El diputado aseveró que no tiene poder y que nadie lo protege. Confió que el caso se va esclarecer.

A pregunta expresa, Blanco dijo que no tiene miedo de ir a la cárcel.

"Hoy le tengo mucha confianza a la fiscalía, la otra era un desastre, siempre lo he dicho, que el exfiscal cambiaba los dictámenes, cambiaba las carpetas de investigación. (...) Aquí estoy, que se esclarezca bien, es lo único que le pido a la fiscalía", expresó el exmandatario.

Aseveró que el proceso en su contra se trata de una "revancha política" del exfiscal de Morelos, asimismo, recordó que anteriormente lo denunció en la Ciudad de México por extorsión.

Blanco agradeció a las y los diputados que le dieron su "confianza" y votaron a favor de que se desechara la solicitud de desafuero en su contra.