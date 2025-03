“¡Violentador!”, gritan a Blanco en Diputados... y él sale con sonrisa y fuero

Blanco “usó la tribuna, y no tuvo la ética de excusarse para no votar a su favor, como tampoco tendrá la ética de presentarse ante un juzgado!”, alertó desde ahora Noemí Luna, vicecoordinadora de las diputadas del PAN, al evidenciar que el morenista debió excusarse y no votar en la resolución de su propio caso, pero no lo hizo.

Votar por el desechamiento, advirtió Luna, “echa por la borda el discurso de ´yo sí te creo’, el discurso feminista”.

“Hoy que tenemos a la primera mujer presidenta de este país, le están dando la espalda a las víctimas. ¿En serio, diputadas de Morena y del Verde? ¿En serio?”, les recriminó Annia Sarahí Gómez, del PAN, al recordar que los partidos mayoritarios ofrecieron justicia a las mujeres.

“Vienen aquí con tal descaro a decir: 'es que no estaba bien integrado el expediente'. Señores, por favor, ¿saben cuántas víctimas de violencia terminaron en feminicidio porque alguien dijo que no estaba bien integrado un expediente? Miles, miles, diez cada día en este país”, agregó la panista.

También dura, la petista Margarita García recriminó a sus aliados de Morena y Verde su postura: “hipócritas quienes se visten de morado, quienes se visten de rosa... y de naranja, y quienes quieren hacer reconocimientos a las mujeres el 8 de marzo. Hoy, más que nunca, pueblo de México, vean a las mujeres que se dicen proteger a las mujeres violentadas. El pueblo las va a juzgar”.

Como dijo Benito Juárez, expresó la oaxaqueña: “malditos y malditas aquellas que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.

Y hasta Morena se sumó al reclamo. “Y para los diputados que se ponen su listoncito naranja o que vienen a decir que están con las mujeres, antes que estar escribiendo artículos de mujeres, de perspectiva de género, videos hablando, este es el momento, este es el momento de la verdad y es aquí donde se ve la congruencia”, reclamó Magda Erika Salgado Ponce.

Sin embargo, ni el discurso feminista, ni pancartas y mantas: “Vota libre, segura y sin miedo”, como pidió MC, hicieron variar la decisión por el desechamiento.

“Votar a favor es ser cómplice, sépanlo bien, esta traición a las mujeres de México”, advirtió la panista Carmen Rocío González.

Ya como último recurso, las oradoras también apelaron a la conciencia de Blanco y de Morena. Anayeli Muñoz, de MC, pidió a los morenistas: “no pueden traicionar sus ideales, no pueden traicionar a esos millones de mujeres que, como ustedes lo dicen, vieron una esperanza”.

A Blanco le demandó someterse a la investigaciones, pero sin fuero.

“Señor Cuauhtémoc Blanco, usted que se vanagloria de haber representado a México en el deporte, usted que fue gobernador tenga congruencia: pida licencia. Si no, pasará de ser una gloria nacional, a una vergüenza nacional. De la cara y enfrente la justicia”, le exigió.

Personalmente, incluso, Banco recibió en otro tono la misma petición: la diputada Xóchitl Zagal, exsecretaria de Organización de Morena, le pidió irse de licencia.

“Me siento profundamente lastimada, porque en la mañana le entregué una carta al diputado Cuauhtémoc Blanco, y la verdad es que nos podríamos haber ahorrado esta sesión si él hubiera reflexionado en torno a los principios de nuestro movimiento”.

“Te conmino, diputado, a que solicites licencia y hagas frente a la justicia y que no nos metas en esta contradicción ideológica”, le dijo.

Nada funcionó: la votación dejó divididos a los partidos de la Cuarta Transformación: 25 diputados de Morena votaron en contra del desechamiento; 38 del PT y 2 del PVEM, pero perdieron.