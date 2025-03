Cuauhtémoc Blanco alista su defensa ante acusaciones por presunto abuso sexual

El legislador asegura que son falsas las acusaciones en su contra, hechas por su media hermana Nidia Fabiola Blanco.

“Es muy fácil acusar”, indicó el también exfutbolista e insistió en que está tranquilo y se defenderá.

“Vamos a ver las equivocaciones que han estado cometiendo y cuando, primeramente Dios, salga a favor, tengo mucha fe, espero que toda la gente que me ha tirado y me ha criticado, salga y me pida una disculpa”, agregó.

Blanco sostuvo el pasado martes una reunión con integrantes de la Sección Instructora –entre ellos el diputado Raúl Bolaños, del Partido Verde–instancia que deberá dictaminar si se le retirara el fuero, como lo solicitó el Ministerio Público de Morelos.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó el encuentro, una comida en la que él estuvo 15 o 20 minutos –dijo– y en la que se trataron “temas triviales”.

“La comisión tiene plena autonomía y la comisión no debe aceptar presión de nadie que resuelva conforme a la ley y conforme su conciencia, pero a nadie se le impondrá un criterio. Son bastante grandecitos como para admitir una presión”, aseguró Monreal.

A pregunta expresa respecto a otra controversia, ésta sobre la tramitación de la solicitud de desafuero interpuesta contra Alejandro Moreno Cárdenas en 2022 cuando era diputado federal -hoy es senador- Monreal dijo desconocer el status jurídico de ese caso.

Las dudas sobre ese caso se deben a que el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que el proceso de desafuero de Moreno Cárdenas, quien también es lider nacional del tricolor, ya no es procedente porque la solicitud se presentó cuando era diputado, pero ahora es senador.

“El señor Alejandro Moreno tiene un fuero distinto al anterior y no hay ninguna prueba contra él. Fue una persecución política, ese expediente se desechó en su momento porque no hay pruebas y esto lo hizo la Sección Instructora que concluyó sus funciones al término de la Legislatura anterior”, según Moreira.

Consultado respecto a si al tener vigente otro fuero se requiere otra solicitud de desafuero, Monreal comentó: “Puede ser, puede ser. Este, pero no la ha visto, puede ser. Pero tiene fuero, eso lo lo que yo sé. Por el hecho de ser de forma pública que es senador”.

Según Moreira, la solicitud de desafuero de 2021, misma que fue acompañada con audios y videos presentadas por el exfiscal Renato Sales, ya no es válida pues un juez concedió un amparo a Moreno Cárdenas.

"(La denuncia estaba) acompañada de pruebas ilícitas y se desecharon, ¿quién notificó esto a la Cámara? Lo notificó el señor procurador de justicia del Estado de Campeche”, dijo en referencia al exfiscal.

“Si no hay pruebas, pues no hay solicitud. Eso es lo que pasó y bueno, de ahí podemos decir muchas cosas”.

Sin embargo, en entrevista en la Cámara de Diputados, en el marco de un foro de seguridad, el exfiscal Renato Sales dijo que se entregaron todos los elementos para proceder al desafuero.

Incluso estimó que, aún cuando exista un amparo, los diputados pueden realizar su trabajo de realizar diligencias para reunir elementos probatorios.