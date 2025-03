Diputados rechazan admitir a estudio el desafuero de Cuauhtémoc Blanco

“Pedí que se admita el expediente y mi propuesta fue derrotada por 3 a 1. El presidente (de la Sección) les explicará. Yo no culpo a nadie, pero yo no genero ni busco impunidades y menos frente a una mujer de cara al 8M. Yo no me presto impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrostrando los pies”, dijo el panista.

El diputado aclaró que no significa que el caso esté cerrado, pues la eventual admisión puede darse más adelante.

La Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal y exmandatario de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, por una acusación de violación en grado de tentativa presentada por su media hermana, Nidia Fabiola.

El delito habría ocurrido en diciembre de 2023 en la Residencia Oficial de Morelos. La mujer también denunció al legislador por amenazas y hostigamiento laboral cuando laboró en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, durante la administración de Blanco.

Al hablar del desafuero de Alejandro "Alito" Moreno, presidente del PRI, Germán Martínez comentó que en ese caso hay un amparo promovido por el priista.

"Hay un amparo y entonces yo quiero conocer el amparo y pedí que me dejen ver, no oficios, no oficios, digo que me dejen ver la sentencia y el amparo", añadió.

Diputados pretenden 'esconder' detalles de desafueros

La Comisión Jurisdiccional de San Lázaro busca reservar o declarar confidenciales los expedientes relacionados con juicios políticos y declaraciones de procedencia, los cuales llevan a desafueros de los servidores públicos.

El presidente de esta Comisión, Hugo Eric Flores, informó que se avaló un acuerdo para clasificar esos documentos, por lo que legisladores del PT y del PAN pidieron revisar el documento y aclarar qué datos serán reservados y de cuáles se harán versiones públicas.

El morenista aseguró que este acuerdo no significa que no se transparentará la información, sino que se apegan a lo que la ley marca en materia de transparencia y acceso a la información.

Dijo que habrá versiones púbicas de los expedientes, las cuales se realizarán solo cuando reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante una resolución del Comité de Transparencia de San Lázaro o en cumplimiento a una sentencia judicial.

“La clasificación de información solo podrá ser realizada conforme a un análisis caso por caso y mediante el procedimiento que el mismo Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados nos señale”, declaró.

Mencionó que la clasificación es para proteger datos personales, no vulnerar la conducción de los expedientes judiciales, los procedimientos administrativos y para prevenir la 'revictimización' de las personas señaladas en los juicios.

La diputada Lilia Aguilar cuestionó esta decisión y dijo que no debe clasificarse todo el expediente sino solo datos personales o de carácter sensible, como información médica o personal, por lo que pidió hacer una revaloración sobre este acuerdo.

“A mí me parece que la información que debe clasificarse debe ser la información personal y de carácter sensible, (pero) no todo el expediente porque –como sucede en los otros asuntos jurisdiccionales– los expedientes contienen información que sí son de reserva”, dijo la petista.

El panista Germán Martínez también coincidió con la petista al señalar que no se debe clasificar de forma completa los expedientes.

Ante estas posturas del PT y del PAN, el acuerdo será nuevamente discutido en la Junta Directiva de la Comisión.