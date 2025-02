Senado avala reforma contra injerencismo y tráfico de armas

A menos de una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Senado, los legisladores avalaron las modificaciones a los artículos al 19 y 40 de la Constitución para establecer que México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

También se menciona que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración del Estado mexicano.

Además, se incluye en el catálogo de delitos por prisión preventiva oficiosa el terrorismo, y se menciona que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Esto se da después de que Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Panistas se confrontan con Noroña

En el debate de esta reforma, los panistas y morenistas se confrontaron porque la senadora Lilly Téllez aprovechó el momento para reproducir el video en el que los abogados Sergio Arturo Ramírez y Juan Pablo Penilla aceptan que defienden al crimen organizado en México. Además, presentó fotos de estas personas con integrantes de Morena, y dijo que el partido en el gobierno ''legisla a favor del narcotráfico''.

“Ellos son los abogados a los que narcomorena les ha dado contratos para defender a narcotraficantes. Apenas hablo 'El Mayo' Zambada y dijo que iba a colapsar el gobierno de México y colapsaron. Apenas dijo que iba a abrir la boca y todo Morena, empezando por Sheinbaum, se han dedicado a defender al 'Mayo'. Obviamente ustedes, bancada de mafiosos. La soberanía no está amenazada, los que están amenazados son los cárteles”, dijo la panista.

Llamó traidores a la Patria a varios morenistas, como Félix Salgado, Rubén Rocha, Mario Delgado, entre otros, pues dijo que estos dejaron que los cárteles “invadieran'' a México.

Ante esto el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, recordó cuando la panista pidió protección de la Guardia Nacional.

Cuando quiso volver a tomar la palabra Lilly Téllez no se lo permitieron, por lo que ella junto con Marko Cortés se confrontaron con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

“Es facultad de la presidencia determinar si procede o no una intervención (…) No es su derecho interrumpir, no es su derecho violentar, senador vaya y pida la palabra desde su escaño, aquí no se viene a gritonear, aprenda a respetar a la presidencia”, le gritó Fernández Noroña a Marko Cortés.

Después de un receso de no más de 15 minutos, la sesión continuó, y la morenista CynthiaLópez dijo que lo único que hace la presidenta con la propuesta es “defender a México” y dijo que quien no esté a favor del país, “está en contra”; además, llamó a la unidad a favor de México.

“Lo único que estamos haciendo con esta reforma es protegernos como país, es defender la soberanía, es poder decir que no se aceptarán ninguna intervención, intromisión o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lascivo de la integridad, independencia de nuestro México”, declaró la expriista.