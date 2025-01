El Congreso aún tiene que votar seis reformas del paquete de AMLO

También establece que no se permitirán “privilegios” en ninguno de sectores del gobierno federal, ya que señala que no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de “bienes o servicios innecesarios, ni jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Esta reforma solo ha sido aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, pero aún falta que sea discutida en el Pleno de este recinto legislativo y en el Senado.

Otra es la Reforma Electoral, que plantea eliminar a los legisladores elegidos por representación proporcional o “pluris”, suprimir el Instituto Nacional Electoral (INE) para que sean elegidos por voto directo a los consejeros, así como reducir el presupuesto a los partidos políticos. Esta es la tercer propuesta que presentó el presidente López Obrador en esta materia; sin embargo, ninguna de las dos anteriores pasaron.

Esta reforma no fue ni discutida en comisiones de San Lázaro, la cual es la Cámara de origen, por lo que Morena no ha dicho que pasará con la propuesta.

Otra reforma que falta es la que prohíbe el maíz transgénico en suelo nacional, tanto para siembra como para consumo humano. También blinda el consumo de agua para uso doméstico e impide otorgar concesiones de uso de agua en zonas con baja disponibilidad del vital líquido en cantidad y calidad.

También una más sobre el sistema de salud universal, en la que se modifica el artículo 4 de la Constitución para obligar al Estado garantizar atención médica integral, universal y gratuita para los mexicanos. En esta atención se incluye consultas, estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.

Una modificación más que falta es la que establece un sistema de becas para los estudiantes de familias que se encuentran en pobreza y éste apoyo esta para todos los niveles de escolaridad. Además, señala que los montos se incrementarán cada año de manera progresiva.

Y la sexta es la reforma sobre pensiones para que por ley todos los trabajadores puedan jubilarse con un monto igual al 100% de su último salario, aunque hay un tope.

Además de estas seis reformas, falta una que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero falta ser avalada sólo por el Senado que es convertir el programa Jóvenes Construyendo el Futuro como derecho constitucional. Esta modificación establecer que se otorgará un apoyo económico mensual equivalente a al menos a un salario mínimo a los jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estudien.