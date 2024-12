Monreal y Adán se reúnen; no habrá periodo extraordinario en Congreso, acuerdan

La política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Sin estridencia ni confrontación, nos reunimos la Lic. Rosa Icela Rodríguez, el Sen. Adán Augusto López y yo, para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos pic.twitter.com/XqAAYGa31c — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 17, 2024

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que en la reunión se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes en el Congreso.

En conversación con los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de #Morena en @senadomexicano @adan_augusto y @Mx_Diputados @RicardoMonrealA, se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes. Nos deseamos feliz Navidad. 🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/a9RUFrELBV — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) December 17, 2024

Monreal sostuvo por la mañana de este lunes que no buscaría un encuentro con Adán Augusto López ni abonaría al diferendo, en aras de la unidad. Horas después compartió la fotografía junto a su exadversario en la carrera por la candidatura presidencial.

"A pesar de que soy calumniado, de que soy muy atacado, no voy a hacer nada que afecte a la unidad del movimiento... eso no quiere decir que no se aclare", dijo el morenista antes del encuentro.

El viernes, en la tribuna del Senado, López Hernández se refirió al recorte al presupuesto del Senado por 123 millones de pesos. Dijo que se asumirá la decisión de la Cámara de Diputados, pero también anunció la rescisión de dos contratos por 150 millones de pesos y otros tres o cuatro más que eran “negocitos” de anteriores administraciones del Senado.

El responsable de la administración cuestionada fue el propio Monreal, quien el mismo día emplazó a su compañero de partido a presentar las denuncias correspondientes y descartó anomalías.

Este lunes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum les recordara a ambos que fueron electos por “el pueblo” y a él se deben, Monreal dijo que se atendería esa recomendación.

“Soy un hombre sin rencores y como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador: amor y paz”, expresó.

En la disputa ”nosotros dos perdemos y obviamente quienes no están de acuerdo con nosotros se frotan las manos para que continúe el diferendo, yo no lo voy a hacer. Esa es una decisión personal pero consecuente''.