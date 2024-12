INE a Diputados: no es presupuesto caprichoso: está en juego legitimidad del PJ

Piden 'borrar' bolsa para consulta popular

En la reunión en San Lázaro, las consejeras señalaron que, en su petición original de recursos, plantearon 4,620 millones de pesos de manera "precautoria" en caso de que se realizara el próximo año una consulta popular. Pero al no reunirse los requisitos para llevarla a cabo, indicaron, ya se pueden "borrar" esos recursos para el presupuesto del INE.

"Ya sabemos que este presupuesto que les hicimos llegar que aprobamos hace unas semanas, incluida la consulta popular, porque la ley dice que hasta el 30 de noviembre se vence el plazo legal, sí hubo una solicitud, no consiguió los dos millones de firmas, entonces no se va realizar, entonces sí les podemos decir: sí nos pueden reducir 4,620 millones porque ya no va haber consulta, esa es una de las cosas importantes", expresó la consejera Norma Irene de la Cruz.

"Ya no es esa solicitud de 40,000 millones, sino serían poco más de 35, porque la consulta popular ya no se va realizar, entonces ese presupuesto precautorio ya no lo requerimos", añadió.