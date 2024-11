La 4T da giro y coquetea con una reforma fiscal

“No fue fácil, no fue fácil, porque muchos de nosotros creemos, en Morena, en el PT, en el Verde, que México necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto”, soltó Monreal al calor de la aprobación de la reforma sobre prisión preventiva.

"Porque la distribución de la riqueza y la sociedad igualitaria a la que aspiramos requieren un mayor esfuerzo de los que más tienen. Esa es nuestra filosofía: la progresividad fiscal y vamos a llegar a ella", añadió.

El 12 de noviembre, el titular de la SHCN, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que el gobierno federal está consciente de la necesidad de una reforma fiscal con el objetivo de incrementar la llegada de ingresos tributarios, y en caso de que esta fuera propuesta, dijo, será la presidenta quien la anuncie.

“Hay total conciencia en el gobierno en el más alto nivel de cuál es la realidad de los recursos, y esa pregunta la va a contestar la Presidenta de la República, porque yo tengo que darle a ella la prioridad de que lo anuncie, en el momento que lo considere oportuno, pero yo ahorita lo que les puedo asegurar es que hay conciencia”, dijo el funcionario.

El anuncio de Morena se da a horas de que el gobierno entregue el Paquete Económico 2025 a la Cámara de Diputados. Este 15 de noviembre es la fecha límite para entregar este conjunto de documento donde se establecen los proyectos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los Criterios de Política Económica.

Morena prometió que no habría reforma fiscal

En distintos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay necesidad de nuevos impuestos, mayor endeudamiento ni una reforma fiscal profunda; ella le apuesta a la misma línea de su antecesor: la austeridad y la reducción de gasto.

"No lo tenemos contemplado (una reforma fiscal)", dijo Sheinbaum el 4 de abril en Aguascalientes.

"No tenemos en puerta una reforma fiscal, nuestra política ustedes la conocen, es la austeridad republicana, (...) por lo pronto, no estamos pensando en una reforma fiscal, pero tendría que ser por consenso", expresó el 11 de abril en Mexicali.

"Quiero decirles que estoy tranquila y claro, hay que seguir trabajando en el presupuesto, ni tampoco estamos planteando una reforma fiscal profunda", sostuvo el 24 de julio, ya durante el periodo de transición.

Este año, al menos cinco veces Sheinbaum ha rechazado la posibilidad de impulsar una reforma fiscal.

Durante el gobierno de Andrés Manuel no se implementó una reforma fiscal, pues aseguraba que no era necesario incrementar los impuestos si se mantenía una eficiente política de combate a la corrupción y austeridad republicana.

"Yo estoy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana (...) Si hay ahorros por no permitir la corrupción ni extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos ni hacer ninguna reforma fiscal", dijo López Obrador en septiembre pasado, a días de dejar la presidencia.

También el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, rechazó que se necesitara una reforma fiscal, pues aseveró que aún se recaudaba "mucho".

“Muchos han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación. Eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal (...) todavía hay mucho por recaudar”, declaró en julio pasado.