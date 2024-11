Diputados activarán análisis de juicios políticos contra “Alito”, Córdova, Gertz

El acuerdo de la Comisión Jurisdiccional fue que en una primera etapa “vamos a desahogar, primero como prioritario, lo que llegue en esta legislatura. La segunda orden de prelación, lo que viene de la anterior legislatura y así, vamos a ir desahogando legislatura por legislatura”.

Admitió que no hay claridad en las cifras: “hay tres números ahorita, sí: uno, 216 asuntos en un sistema de información legislativa, 540 y tantos en expedientes y más de mil 200, si sumamos todas las legislaturas de hace ya mucho tiempo”, hace 30 años.

La Comisión Jurisdiccional, la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora son tres instancias de la Cámara de Diputados que con diferentes facultades cada una procesan las solicitudes de juicio político en sus distintas fases.

Entre otras valorar si se inicia procedimiento formal, sustanciar y realizar diligencias, desahogar testimoniales, dictaminar si proponer al pleno de la Cámara de Diputados la procedencia o no.

La conformación de la Sección Instructora fue aprobada la semana pasada, aunque hoy se aprobó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ese grupo tiene mayoría de legisladores de la “Cuarta Transformación” pues Flores Cervantes y la secretaria Adriana Belinda Quiroz Gallegos son de Morena, el segundo secretario es Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde (PVEM) y el espacio de Acción Nacional (PAN) lo ocupa el expanista Germán Martínez Cázares.

Responden los aludidos

Lorenzo Córdova y Alejandro Moreno respondieron que se presentarían ante las autoridades competentes en caso de que Morena procediera con los juicios políticos en su contra.

Ambos acusaron que el actuar de los legisladores del oficialismo solo demostrará que en la actual administración prevalece el autoritarismo.

Dados los ánimos de linchamiento propios de la mentalidad autoritaria que prevalece en el oficialismo, vale la pena recordar que el artículo 114 de la Constitución establece que el JP solo puede iniciarse durante el periodo del encargo y dentro de un año después de terminado. pic.twitter.com/l53JZgILEL — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 7, 2024

“No me preocupa absolutamente nada, porque he actuado apegado a la ley; cumplí todo, y a pesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen de persecución en los últimos cinco años a mí no me doblaron, a mí no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás”, dijo el líder priista.

"Andan tan despistados porque andan muy despistados que dicen que está el tema en la Cámara de Diputados, cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados; pero como no conocen, no se preparan y no ven, no tienen los datos correctos”, agregó durante conferencia de prensa.