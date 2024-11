Senadores elevan a rango constitucional programas del Bienestar

Para ello, se especifica que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes para garantizar dichos derechos que impliquen la transferencia de recursos directos a la población, y el monto de éstos no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado el año inmediato anterior.

Asimismo, elevaron a rango constitucional el programa de Fertilizantes para el Bienestar, ya que se menciona en la reforma que el Estado garantizará la entrega de un apoyo anual directo y de fertilizantes a productores de pequeña escala, así como un jornal seguro y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requiere ser procesadas.

Y se establece que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero panificable.

En la discusión los partidos de oposición apoyaron las reformas enviadas por Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año, pero criticaron que estos programas han sido utilizados por Morena para ganar votos en las elecciones.

“Los programas sociales fueron un instrumento electoral en la pasada elección. Habían amenazas permanente que si no se votaba por la coalición que representaba la mayoría les iban a quitar los programa sociales y esos eran los cuervos de la nación, no servidores de la nación, porque no sirven para nada”, dijo el priista Manuel Añorve.

En tanto el panista y exgobernador de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, explicó que estos programas no fueron “inventados” por Morena sino ya venían desde los gobiernos de Vicente Fox, pero bajo otro nombre.