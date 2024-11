Juzgadores también 'se bajan' de la elección judicial; no participarán en 2025

No quiero convivir con el nuevo sistema: jueza Rodríguez

La jueza de distrito en Guanajuato, Reyna Rodríguez, es una de las juzgadoras que su plaza salió para participar en el proceso electoral de 2027. Sin embargo, ella ya notificó al Senado su decisión de dejar su puesto en agosto de 2025 y no participar en las elecciones.

“Salí en 2027, pero ya mandé (el aviso) al Senado el lunes (28 de octubre). Salí en 2027, pero quiero salir con mis compañeros de 2025", manifestó.

Explicó que adelantó su separación del Poder Judicial de la Federación porque no quiere "convivir" con el nuevo sistema, ya que, de hacerlo, sería como validar la reforma.

“Definitivamente no quiero convivir con el nuevo sistema, que es una vulneración a la división de poderes de nuestra República, es una toma del Poder Judicial de la Federación por parte de Morena”, dijo.

Mencionó que, si el Senado le dice que su indemnización se la dan hasta 2027, porque su plaza participará en las elecciones de ese año, sólo en ese caso reconsideraría su decisión.

“Ahí sí tendría que reconsiderar mi posición porque son más de 20 años que me tendrían que indemnizar, porque no estoy para estar regalando el dinero”, comentó.

Agregó que, al salir del Poder Judicial, se dedicará a dar capacitaciones a empresas, pero, enfatizó, aún así seguirá manifestándose para hacer conciencia de que ningún partido debe tener el poder en todo el país “porque cualquier grupo político debe tener un límite”.

La jueza Reyna González se ha caracterizado por salir a las calles de Guanajuato para hablar de las implicaciones de la reforma al Poder Judicial aprobada por Morena y aliados.

No me veo de momento participando en este sistema de justicia: jueza Murillo

La jueza séptima de distrito en Sonora, Yazmín Murillo, comentó que aún está analizando si declinará a participar en las elecciones, ya que, si bien está en contra de la reforma judicial, aún le "cuesta” dejar el Poder Judicial de la Federación.

“Yo soy el número 287, yo salgo en 2027. Todavía sigo pensando si presentar la declinación anticipadamente como lo hacen varios compañeros. Son muchas cosas las que entran en conflicto al momento de tomar una decisión”, expresó.

"Yo me he pronunciado abiertamente en contra de la reforma judicial en los términos que está planteada. No me veo de momento participando en un sistema de justicia de esa manera, pero por otro lado está el sueño que he transcurrido pea llegar a donde estoy”, mencionó.

Además, criticó la tómbola que hizo el Senado para elegir las plazas de juzgadores que participarán en las elecciones de junio de 2025, pues a su consideración fue un cese de facto de jueces y ministros.

“Ahí decidieron cesar a todos los jueces federales y solamente les pusieron una fecha. Soy una jueza cesada a partir de 2027, este tiempo no me puede a mí dar tranquilidad porque viene un Tribunal de Disciplina que no sabemos bajo qué parámetros va a actuar”, añadió.