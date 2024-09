Agregó además que con la reforma se subordinan las decisiones de jueces y magistrados a la voluntad de quienes ostentan el poder político en turno.

"El sometimiento de jueces y magistrados a la elección popular plantea un peligro que no podemos ignorar, los jueces no somos ni seremos políticos, no debemos serlo, no fuimos designados para responder a los intereses de un partido o de una fracción parlamentaria sino para aplicar la ley de manera objetiva y sobre todo justa", agregó.

Fuentes Velázquez subrayó que, ante las presuntas agresiones con gas lacrimógeno que trabajadores y estudiantes de Derecho recibieron al tratar de entrar a la sede alterna del Senado, se están presentando las denuncias correspondientes, por lo que, apuntó, la aprobación de la reforma se trató de un "golpe de Estado técnico cometido por un gobierno transexenal que se dice democrático, pero que no escucha y no ha escuchado nunca".

"No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, vuelva ser un pilar firme y seguro. En este momento crucial hacemos un llamado a la resistencia legal. Vamos a luchar no solo por nosotros sino por las generaciones que vienen", agregó la directora de la Jufed, a la vez que adelantó que en los próximo días se darán a conocer las acciones a emprender.