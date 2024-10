Cynthia López Castro deja al PRI; Alito Moreno asegura que no justificó ausencia

Al hablar sobre su ausencia en la votación de la reforma que impide al Poder Judicial contravenir los cambios constitucionales, explicó que se salió del Pleno porque se sintió mal de salud, pero enfatizó que eso no ayudó a que Morena tuviera la mayoría calificada para que estos cambios pasaran en el Senado.

“No pude votar; sin embargo, mi voto no fue definitorio para darle la mayoría calificada a Morena y hubo un linchamiento y no voy a permitir eso(…) Cuando hago el posicionamiento lo hice bien, me salí (del Pleno), me sentí mal y hablé al grupo parlamentario y expliqué mis razones, pero ya había habido un linchamiento”, explicó.

Sin explicar si respaldará las reformas de Morena, enfatizó que votará en contra de todo lo que “afecte” a México y a favor de lo que lo “beneficie”.

“Si hoy volviera a ser la votación de la reforma (de supremacía constitucional), volvería a votar en contra”, dijo y señaló que quedará como senadora independiente.

Al ser cuestionada si se irá a la bancada de Morena en el Senado, no lo descartó y mencionó que hasta ahorita no ha platicado con ningún partido, pero dijo que hasta el momento se mantendrá como legisladora independiente.

“No he hablado con nadie; yo estoy renunciando al PRI. Hay muchos partidos políticos aquí, pero por el PRI yo soy una senadora libre que votará por convicción. Mi decisión ahorita es renunciar al PRI, no estoy viendo lo que pasará mañana”, declaró.

En conferencia, recordó que el mes pasado siete diputadas locales renunciaron al PRI por diferencias con el dirigente actual y en el Senado van dos legisladores que dejan la bancada priista.