Senado aprueba reforma para que la Guardia Nacional pase a la Sedena

El senador Antonio Martín del Campo señaló que el presupuesto destinado a las policías municipales y estatales ha disminuido hasta 40%, cuando, dijo, estas deberían ser la primera defensa en seguridad.

"La reforma que hoy muestran es realmente un retroceso, porque por más que se quiera decir, aquí simple y sencillamente no estamos viendo esos resultados. Lo que tenemos que hacer es un trabajo en equipo. El fortalecimiento de policía estatales y municipales debe ser una prioridad", dijo el panista.

En su primera participación como senador, el morenista Omar García Harfuch negó que se militarice el país con la aprobación de la reforma, pues, dijo, al establecer en la Constitución el paso de la Guardia Nacional a la Sedena no importará qué partido llegue al gobierno federal, pues esas instituciones continuarán su desarrollo y fortaleza.

Además, agregó que actualmente existe una policía civil y una Secretaría de Seguridad –la cual encabezará a partir del 1 e octubre– con todas las atribuciones de investigación y que serán fortalecidas, por lo que aseveró que esas instituciones darán apoyo a las fuerzas armadas y a los gobiernos estatales.

"No existe militarización alguna, la Secretearía de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad y coordinar el gabinete de seguridad. El objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos", dijo el morenista antes de solicitar licencia para separarse de sus funciones como senador.

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que la reforma militariza al país, ya que –explicó– mientras los mandos operativos estén bajo el control de un general, la Guardia Nacional será una extensión del poder militar.

"No podemos aceptar que nuestra única salida sea entregarle la seguridad pública a quienes están entrenados para la guerra, no para prevenir delitos de fuero común, porque una cosa es clara: los soldados de México están muy bien entrenados para combatir al enemigo, no para convivir con el pueblo", dijo el emecista.

Aunque hubo reservas, el PAN y el PRI prefirieron ya no leer sus propuestas de modificación y sólo pidieron que se integrara al diario de los debates. Con ello se redujo el tiempo de la discusión.