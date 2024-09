MC pide a Daniel Barreda aclarar su ausencia en votación de Reforma Judicial

''Yo estaba en la Ciudad de México. Salí muy temprano para acompañarlos. Nos pasamos todo el día atendiendo esta diligencia, afortunadamente ya nos vamos'', declaró.

''Les pido que nos dejen ir a descansar. Mi papá tenía un tema personal y tuve que venir a acompañarlo. Mi padre fue retenido y lo trajeron para acá. Yo vine con mi padre'', agregó.

Por ello, Clemente Castañeda reconoció este jueves que hay "dudas razonables" sobre lo que sucedió con Daniel Barreda, pero defendió que el senador estuvo incomunicado aquel día.

Hago un llamado fraterno al senador @DanielBarredaP a contar toda la verdad sobre su ausencia forzada durante la votación de la mal llamada reforma judicial; que se despejen las dudas que hay alrededor de lo que vivió con su padre y con el equipo político de @MovCiudadanoCam. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) September 12, 2024

Aseguró, además, que la inasistencia de su legislador era motivo suficiente para cancelar la sesión legislativa del martes.

“Una sesión que no está completa, no debió llevarse a cabo, porque no había condiciones para que el senador Daniel Barreda acudiera con libertad a la propia sesión. Y a nosotros, eso nos parece motivo suficiente para haber suspendido la sesión. Esa fue nuestra exigencia al presidente de la mesa directiva, (Fernando Noroña)”.