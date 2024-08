Mayoría calificada para la 4T en Senado; ponen en marcha estrategia de adhesión

Es el caso del exmandatario de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España; Claudia Pavlovich exgobernadora de Sonora y ahora cónsul de México en Barcelona; Carlos Aysa, quien gobernó Campeche hasta 2021 ahora representa a México en República Dominicana.

También el exmandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, resultó con cargo y es embajador en Canadá, en tanto que el más reciente es Omar Fayad, quien fuera mandatario en Hidalgo y es embajador de México en Noruega.

De ellos sólo el caso de Campeche tuvo su consecuencia legislativa, pues el hijo del exgobernador y hoy diputado Carlos Miguel Aysa Damas, entonces priista, votó en 2023 a favor de la reforma eléctrica impulsada por el presidente, previamente a que su padre fuera propuesto como diplomático.

Sin embargo, en la Legislatura que está por concluir el respaldo del PRI a propuestas de Morena se concretó sólo en esa enmienda de la Guardia Nacional y no fue necesario que legisladores del tricolor se fueran al partido guinda.

La muestra fue que esa reforma a la Guardia Nacional fue propuesta por una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, lo que sirvió a la bancada tricolor para argumentar que votó en favor porque se trató de una iniciativa priista, a la que se adhirieron en bloque morenistas y sus aliados.

En tanto, otros priistas sí se fueron a la “Cuarta Transformación” y engrosaron las filas de Morena y aliados, pues brincaron a través del PVEM.

Fue el caso de Nuvia Mayorga y Eruviel Villegas, además de Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes la primera parte de la 65 Legislatura críticos del gobierno federal y de los legisladores guindas, pero cambiaron sus posturas.

A horas de que se conformen las bancadas de diputados y senadores del Congreso, Guadalupe Acosta Naranjo apeló a la congruencia: “espero que el PRI se mantenga firme”, y rechazó los rumores de posibles traiciones del tricolor.

“Sé que el sospechosismo, radiopasillo es peligrosísimo, pero no ha resultado verdad” en el caso del PRI. “Por lo pronto a mí me toca alentar no que se vayan, sino que se queden”, dijo.

A su juicio, ahora es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que "dispara los cañonazos" que, ha acusado el mismo mandatario, existían en el Poder Legislativo, pero ahora descarta que se mantengan.

Por lo pronto, la bancada del PRI en el Senado será de 16 legisladores y cualquiera de ellos podría votar con Morena en temas polémicos, como ya lo hicieron en la Legislatura que está por concluir.

La lista incluye, si hay acuerdos PRI-Morena, a los mismos dirigentes nacionales de ese partido: Alejandro Moreno y la secretaria general Carolina Viggiano y con ellos el líder de la bancada Manuel Añorve, u otros como Ángel García, de Morelos, Paloma Sánchez, de Sinaloa, Néstor Camarillo de Puebla o Cinthya López Castro, de la Ciudad de México.