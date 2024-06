Aprovechan foro de la reforma al Poder Judicial para ratificación de posturas

En tanto, Rafael Guerra Álvarez, presidente Poder Judicial en la capital y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, adaptó el discurso de Morena, pues sostuvo que la “transformación que queremos” va en el sentido de la iniciativa presidencial.

“Acompañamos la reforma judicial del ejecutivo federal al advertir que más que una propuesta es una revolución, una oportunidad para modernizar y consolidar la justicia” con el fin de que se cumplan los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo…jamás un gobierno rico con un pueblo pobre, la austeridad llegó para quedarse, quien piense de otra forma no comprende el México de hoy”.

El magistrado se pronunció asimismo por el relevo de juzgadores de forma gradual para respetar los derechos adquiridos pero, a diferencia de la iniciativa presidencial, planteó que la elección de jueces, magistrados y ministros sean aplicables sólo para los de nuevo ingreso “para garantizar una transición basada en carrera judicial”.

De aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia a nivel federal y menos a nivel local y sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas: Min. Juan L. González Alcántara pic.twitter.com/UMgpJ0kwQL — Suprema Corte (@SCJN) June 28, 2024

También el consejero del Consejo de la Judicatura, Bernardo Bátiz, se dijo en pro de la reforma, sobre todo de la elección de los integrantes del Poder Judicial; planteó que así como se trata de un gremio de sueldos más elevados, enfrentan problemáticas particulares.

“Tenemos más elevados ingresos en términos generales que los otros servidores públicos; (somos) una especie de aristocracia. Pero la otra cara de la moneda es que quienes sirven al Poder Judicial como jueces y magistrados tienen una vida personal difícil, que otras áreas del servicio público, vida de estudio, capacitación, cambios frecuentes en su lugar de trabajo Esas diferencias son la realidad pero... hay una sensación de superioridad respecto de otros integrantes del servicio público”, argumentó.