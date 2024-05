Legisladores salen sin autógrafo de AMLO

Al menos 10 diputados y senadores asistieron con el libro del presidente titulado “¡Gracias!” para que se lo firmaran, pero solo la legisladora Marisol Segura logró el autógrafo.

La senadora Bertha Caraveo comentó que el presidente no pudo firma el libro que ella llevaba, pues “se avientan”. Esto en referencia a que sus compañeros legisladores.

La diputada mexiquense Marisela Garduño también deseaba que el presidente López Obrador firmara su libro, pero -pese a sus esfuerzos- no logró su cometido, ya que aseguró que muchas personas se acercaron al primer mandatario para tomarse fotos o recibir regalos.

A pesar de ello, se dijo contenta con la reunión en Palacio Nacional.

“No, no lo logré, si firmó muchos pero no logré que firmara el mío, me voy con la enorme satisfacción de haber estado hoy con él, de haber compartido momentos especiales y mucho más en beneficio del pueblo de México”, dijo la legisladora quien se retiró con su libro y su “amlito” en mano.

Quien tampoco corrió con suerte fue la diputada michoacana Alma Griselda Valencia, quien acudió con un cuadro con la fotografía oficial del presiente López Obrador, no obstante consideró que si lo hizo “en su corazón”.