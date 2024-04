Congreso se alista para mandar a la congeladora las reformas de AMLO

Este jueves los diputados sesionarán para aprobar las reformas en materia de Ley de Amparo y Ley de Amnistía, que fueron propuestas el 4 de abril por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

El lunes también tendrán plenaria para sacar adelante dictámenes de consenso como la llamada “Ley silla” y probablemente la reforma para incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario, y el martes será sesión de clausura para el cierre del periodo ordinario.

En tanto el Senado adelantará la clausura de sus sesiones el jueves, en que votará en el pleno las reformas al sistema de pensiones -pero no la propuesta presidencial-.

Así, restan sólo unos días para que concluya el periodo ordinario e inicie el periodo de receso legislativo, hasta el fin de la Legislatura, el 31 de agosto.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, también coordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN), prácticamente dio por muertas las llamadas reformas de López Obrador, por falta de acuerdos incluso desinterés de Morena.

-¿Ya podemos dar por muertas las iniciativas que el presidente de Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero?—fue cuestionado Romero en rueda de prensa.

-Yo creo que, por lo menos para esta 65 legislatura, sí, sin duda, y no con un afán mortuorio, (sino) con claridad aritmética y cronológica, es prácticamente imposible. Pero, además que no sea sorpresa, pues lo venimos diciendo aquí desde un principio: o sea, es notorio cuando la mayoría quiere sacar exprés las cosas como las Afores, como el amparo, como la amnistía, y también es muy notorio cuando no.