Diputados aprueban concepto de sistema nacional de cuidados, pero con cero pesos

Esa enmienda está congelada en el Senado desde 2020 y también ahí está atorada la nueva Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, por lo que una reforma como la avalada hoy carece de base jurídica, argumentó.

“No puede ser que esta iniciativa diga que no tiene impacto presupuestal, que vamos a trabajar con la infraestructura y los recursos humanos que ya tiene el Estado, ¡si la infraestructura y los recursos humanos que tiene el Estado, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es insuficiente para atender las obligaciones propias de dicho organismo descentralizado", reprochó.

“¿Cómo va contribuir a los cuidados?, ¿y cómo le vamos a pagar a los cuidadores, cuál va a ser su retribución. Es importante no seguir engañando al pueblo de México, es importante que les digamos lo que sí puede avanzar y lo que no”, advirtió la legisladora.

Cuestionó que con el reconocimiento de la labor de cuidados se pueda avanzar.

“Si no tenemos recursos para costear a los cuidadores, para pagarles un salario o bien infraestructura nueva, no la que ya tiene el país y que es insuficiente, no vamos a poder resolver el problema”, detalló.

“Quizás quieran entregarle un diploma o un certificado a todas las mujeres que cuidan a sus hijos o familiares con discapacidad, pero con un certificado o con un busto de oro no van a lograr hacer justicia. Necesitamos presupuesto”, advirtió.

Sin embargo, las reformas prosperaron y la minuta fue remitida al Senado. Esta considera cambios a cinco artículos además de creación de un nuevo capítulo relativo a la “Política Nacional de Cuidados”.

En análisis previo del proyecto, la Secretaría de Hacienda reconoció que ese capítulo “podría generar un impacto presupuestario”, pero no estimó monto alguno.

La dependencia recordó que se deberá atender lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que “a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”.

Reforma de conceptos

La vicecoordinadora de la bancada de Morena, Aleida Alavez, explicó que la reforma prácticamente es enunciativa.

Los cambios consisten, expuso, “en la enunciación de la obligación del Estado en la Ley de Desarrollo Social (y eso) es un avance significativo”.

Pero pidió no confundir pues no significa un aval a las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo pues se trata de la incorporación de conceptos, “la política pública, en un Estado de bienestar se debe basar en la conceptualización del derecho al cuidado y a ser cuidado”.

El texto de la minuta indica que se tomaron en consideración 7 iniciativas y 19 más que se han presentado históricamente.