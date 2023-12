Senado perfila desacato: rechaza ternas para ocupar vacantes en el INAI

Previo a la votación los legisladores de oposición Damián Zepeda, panista; Claudia Anaya Mota priista y Germán Martínez de Grupo Plural alertaron que incumplir con la sentencia de la SCJN y con la orden judicial traerá consecuencias que serían desde multa, hasta inicio de carpetas de investigación y senadores podrían quedar inhabilitados para ejercer cargos futuros.

Martínez Cázares advirtió: la sentencia “es de obligado cumplimiento. No se escoge cuales si y cuales no. Se ordenó cumplir las sentencias y no hacerlo tiene consecuencias”.

Dio a conocer que ayer presentó ante la SCJN un escrito en el que expresó la intención del Grupo Plural de cumplir con la orden de modo que “aquí cada quien se hará responsable si está cumpliendo o no. Y de votar por dos (comisionados) nada de simular… se trata de cumplir con las sentencias, con la ley y el estado de derecho”, advirtió.

Más aún alertó que podrían quedarse fuera de cargos futuros: “Y para los que quieran ser candidatos, si les pueden sacar un susto. Si puede haber un incumplimiento.

“Ya pidieron los Registros Federales de Contribuyentes, si puede haber una multa y después van a abrir una carpeta de investigación. Estar desafiando a los jueces no les conviene y luego andan lloriqueando en la mañanera que los jueces son vendidos, aquí estamos defendiendo el acceso a la información, la privacidad de datos personales y el derecho a la transparencia y al acceso a la información publica”, sostuvo el legislador.