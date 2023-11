¿Cómo será la votación para elegir a la nueva ministra de la SCJN?

¿Cómo serán las votaciones?

De acuerdo al procedimiento ya aprobado por el Senado para desahogar el asunto, una vez declarada y votada la idoneidad de la terna, seguirá la exposición que durante máximo 20 minutos y en la tribuna, realizará cada una de las tres personas propuestas

En esa etapa, los senadores no podrán realizar preguntas a las comparecientes ni interrumpirlas o generar debate.

“Una vez desahogadas todas las exposiciones, se realizará la votación para elegir a quien ocupará el cargo de Ministra de la SCJN” y de presentarse la votación requerida, de dos terceras partes de los senadores presentes, “la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo” y el acuerdo será notificado al presidente de la República y a la presidenta de la SCJN.

Sin embargo, al igual que la idoneidad, no hay conformidad de la oposición. Pero el voto en contra no ha sido expresado plenamente por toda la oposición: la mayoría de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), que podría ser el fiel de la balanza, no ha emitido su posicionamiento.

Tampoco han fijado una postura los senadores sin partido, y expriístas, Miguel Angel Osorio Chong y Eruviel Ávila Villegas.

De ser rechazado el dictamen por no alcanzar la votación requerida, se realizará una segunda votación por cédula “de manera inmediata. Entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates”.

Si se llega a esa segunda votación y no se reúne la mayoría constitucional, “la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional” es decir, que envíe al Senado una segunda terna.

De acuerdo a ese artículo constitucional en caso de que una segunda terna sea rechazada por el pleno senatorial, o los senadores no sometan a votación las propuestas en 30 días, entonces el presidente de la República podrá hacer la designación de nueva ministra de la Corte.