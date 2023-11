Dar fideicomisos impugnados a Acapulco, el único apoyo aprobado por diputados

Además trabajadores del Poder Judicial, que defienden los fideicomisos –pues al menos con seis de ellos se financia el pago de prestaciones, complementos para el retiro y otros beneficios laborales– anunciaron la presentación de más recursos jurídicos, ahora contra el PEF 2024, por haber incluido la disposición de fondos judiciales para financiar tareas ajenas a su propósito.

Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, anunció que este organismo obtuvo de la jueza del noveno distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán una suspensión provisional con efectos generales contra la reforma por la que se eliminaron 13 fideicomisos del PJF.

Los cuestionamientos por el monto y el origen de recursos para atender la emergencia en Acapulco, Guerrero provinieron también de los damnificados.

De acuerdo a Evodio Velázquez, vocero del movimiento “Acuérdate de Acapulco”, que reúne a damnificados de la zona afectada por el huracán Otis, y que viajaron a la Ciudad de México a dar seguimiento al debate presupuestal, ellos también analizarán las acciones a seguir en adelante, pues la Cámara de Diputados los dejó sin recursos necesarios para la reconstrucción.

“Vemos con tristeza esta actitud criminal, la postura de Morena y aliados. Lo que están haciendo es dejar a Acapulco sin ninguna posibilidad de reconstruirse. ¡Recursos que no están en el presupuesto de egresos de la federación no tienen viabilidad y Acapulco no merece eso!”, reclamó.

La representación de la caravana de damnificados fue a San Lázaro a pedir solidaridad para el plan de reconstrucción y tras los resultados se declaró desencantada.

“Estamos preocupados por lo que ocurrió”, por lo que "vamos a regresar a consultar y hacer una lista de acciones pero a Acapulco no lo vamos a dejarlo solo, tocaremos las puertas en instancias internacionales si es necesario, vamos a dar a conocer el crimen que están cometiendo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y Morena”, dijo Velázquez.

“Entregamos un documento que manifiesta el planteamiento de 300 mil millones de pesos para reconstruir Acapulco y que pudiera darse un acuerdo, pero encontramos cerrazón”, acusó.

Incluso, mencionó que analizarán si se configura alguna irregularidad en que haya incurrido el presidente López Obrador, quien en su conferencia de prensa matutina “aceptó que ya sabía sobre el nivel de impacto de Otis. Vamos a analizar y en su caso presentar denuncia penal contra López Obrador por esta omisión criminal”, expuso.