Aprueban PEF 2024; dejan sólo fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco

Con 266 votos a favor de Morena y aliados, 204 en contra y una abstención de parte del bloque marcelista, los diputados aprobaron sin cambio la proyección de gasto neto total de más de 9.2 billones de pesos, un incremento real de 4.2 % comparado con el 2023.

La sesión maratónica para la aprobación en lo general y en lo particular duró 30 horas y media desde el lunes, con algunos recesos, pero salvo los recursos para Guerrero; un cambio en el recorte a los organismos autónomos, para quitarle sólo 267 y no 767 mdp al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y un asunto relativo a seguimiento al gasto en comunidades indígenas, el dictamen no tuvo modificaciones de fondo.

Las reducciones presupuestarias a órganos autónomos quedaron en 12,762 millones de pesos. Y se confirmaron 5,000 millones de pesos menos para el Instituto Nacional Electoral (INE) y más de 6,000 para el Poder Judicial.

“Nos engañaron”

Aunque la víspera la mayoría de Morena aseguró que habría recursos "ilimitados” para Guerrero —como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador— los fondos resultaron ser casi un tercio de lo que esa bancada se comprometió a destinar con ese fin, ante sus propios diputados.

Por eso, el bloque de legisladores afines a Marcelo Ebrard se dijo "engañado y traicionado", pues impulsó una bolsa por 40,000 millones de pesos, pero se quedaron solos y la bancada les retiró el apoyo, incluso, en una primera votación a mano alzada y sólo para discutir la propuesta. Desde ahí quedó descartada.

Hubo un compromiso de que se apoyaría esa propuesta, acusó el marcelista Carol Antonio Altamirano, pero unas horas después el coordinador de Morena, Ignacio Mier, se echó para atrás.

“(Mier) se desdijo, sin expresar razón, sólo que ya no se podía aterrizar. Hacer un compromiso y después desdecirse eso se llama engaño”, reclamó el diputado.

En la votación, admitió, recibieron votos de sus compañeros como la acapulqueña Rosario Merlín García, y apoyo de la oposición en pleno. Pero se les “perdieron” unos cinco legisladores “marcelistas” que no refrendaron su respaldo.

Parte de ese bloque cercano a Marcelo Ebrard, a su vez, se ausentó de la votación del PEF 2024, entre ellos el mismo Altamirano, Inés Parra, Selene Ávila.

En cambio, la propuesta oficial de Morena fue aprobada en automático y sin discusión.

“Los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación derivado de la extinción de los Fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación publicado en el DOF el 27 de octubre de 2023, se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría 5 Otis en el estado de Guerrero en términos del artículo 37 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria”.