Legisladores atienden campañas mientras el Congreso enfrenta fallos legales

Los legisladores ya están desplegados en recorridos por sus estados y distritos, muchos de ellos como apoyos de campaña y otros más lo hacen en pos de su futuro político rumbo al 2024, mientras en ambas Cámaras del Congreso hay pendientes que debieron legislar por orden judicial, lo que los coloca en desacato desde hace casi un año.

Desde 2022 vencieron una serie de plazos y el Congreso está en falta al no legislar en cuatro materias: educación indígena y educación inclusiva, con consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas; al no expedir la Ley General de Aguas; al omitir normas de paridad en la integración de la Comisión Permanente y por último, por no haber previsto mecanismos de impugnación en el proceso de revocación presidencial.