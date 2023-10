Diputados lamentan hechos en Medio Oriente, pero debaten decir "terrorismo"

La Cámara de Diputados no se pudo poner de acuerdo en el tema del enfrentamiento entre palestinos de Hamas e israelíes y se limitó a guardar un minuto de silencio por las víctimas de Medio Oriente; las diferencias entre el oficialismo y el bloque opositor se centraron en cuanto a si se trataba de un acto de terrorismo o no.

La diputada panista Mariana Gómez del Campo lamentó que el Congreso de la Unión no hubiera podido llegar a un acuerdo en un tema tan sensible que le duele a México y al mundo, “porque un grupo no ha querido llegar a un acuerdo, porque no quieren condenar, ni que tampoco se le llame lo que es: un acto terrorista”.