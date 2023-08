MC analiza su agenda legislativa en medio de tensión por las elecciones 2024

El líder de la bancada emecista en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda, aclaró que la única forma de dirimir las diferencias, por más profundas que sean, es a través del diálogo. "Necesitamos reconocer que todos tienen algo que aportar; si en este momento a Jalisco se le regatea su posición, su aportación a la causa, me parece que estaríamos cometiendo un error", expuso.

Castañeda comentó que quienes integran MC buscan seguir trabajando en equipo y unidad y dijo que “desde Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro está haciendo un reclamo enérgico para ser escuchado y eso es válido y legítimo”. Además, aseguró que “siempre han existido diferencias y siempre hemos sabido procesarlas”.

Lo digo con toda claridad, todas y todos los que conformamos Movimiento Ciudadano queremos seguir trabajando en equipo y unidad en la construcción de un mejor país. pic.twitter.com/7jEn7KLXjg — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) August 30, 2023

En entrevista por separado, Dante Delgado, líder nacional emecista rechazó una crisis interna y dijo que se trata de las normales diferencias que hay al interior de un partido. “No hay problema al interior del partido, no los veo (los problemas), no hay ningún problema. Si alguien imagina que hay problemas, respeto su punto de vista, pero no hay absolutamente ningún problema”, acotó a su llegada al encuentro.

Ello, luego de la decisión de gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de marcar distancia de esta fuerza política al no coincidir con las decisiones que dijo, se están tomando y el rechazo de la dirigencia a apoyar a la senadora Xóchitl Gálvez.

En este contexto, declinó hacer un llamado al Grupo Jalisco. “Yo no hago ningún llamado, el gobernador ya tomó su decisión y yo dije públicamente que la respeto. En el grupo parlamentario vamos a seguir como todos los años y previo al periodo de sesiones”.

Al encuentro que se realiza a puerta privada, solo acuden nueve de los 12 legisladores del llamado Grupo Jalisco.