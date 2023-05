Congreso declara constitucional bajar edad para ser secretario de Estado

Álvarez Máynez responde por alusiones personales

Álvarez Máynez solicitó, por alusiones personales, el uso de la tribuna. Desde ahí, se dirigió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien se encontraba presente en la sesión.

“Es un honor estar frente a ‘Alito Morena’. Es un honor ser aludido por el empleado de más bajo rango que tiene Alito Moreno en la Cámara de Diputados”, planteó.

Aún más, recordó que es el priismo el principal socio de Morena y citó las reformas en materia de prisión oficiosa, de prisión sin juicio, la militarización del espacio aéreo, el quinto transitorio que le dio mando militar a la Guardia Nacional, la militarización del país, entre otras.

“Por supuesto que es un honor tener un pasado del que uno se siente orgulloso… y me da mucho gusto estar enfrente de Alito. Yo no me avergüenzo de mi pasado. Yo no soy el que era un lambiscón, un empleado del secretario de Gobernación, (Miguel Ángel) Osorio Chong y que lo destituyó como líder del senado del PRI, cuando era su principal palero”, exclamó el diputado “naranja”.

“Alito, aquí estoy el día que quieras debatir y el día que quieran contrastar visiones del país. No le estás ayudando a Alejandra del Moral. Yo no la he tocado. No me he referido a ella. Es una vergüenza para los diputados el dirigente que tienen”, acotó.

El diputado resaltó que el problema del PRI se llama Alejandro Moreno.