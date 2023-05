Declaran constitucionalidad de Ley “3 de 3” contra la violencia

La senadora Malú Micher, dijo que la “3 de 3” es más que una reforma constitucional y advirtió que quienes se encuentran en la lista, no podrán ser servidores públicos, porque no podrán defender a las familias mexicanas, si antes no defienden a su propia familia.

“Las feministas tenemos un lema y si bien es para mí de gran calado esta reforma... quiero decirles que la frase que hemos acuñado es avancemos en tres… quiero que lo vean nuestros compañeros, los hombres, los jóvenes quienes están en un cargo público y si aparecen en lista de morosos, tampoco van a ser candidatos ni servidores públicos”, anotó.

Este, añadió la legisladora de Morena, es un día tan importante para la democracia de género que debemos de festejar.