Las autoridades de la CDMX y del Estado de México (Edomex) mantienen el programa Hoy No Circula, el cual los automovilistas deben tomar en cuenta las restricciones para evitar multas, contratiempos o incluso el envío de tu vehículo al corralón.
Hoy No Circula 23 de noviembre 2026: qué carros no salen a las calles de CDMX y Edomex
La medida restrictiva se implementa con base a un calendario que toma en cuenta el último dígito de la placa, por lo que te detallamos quienes no pueden circular este lunes 23 de noviembre.
¿Qué carros no circulan este lunes?
El calendario regular del Hoy No Circula estipula que los autos con las siguientes características no podrán salir en la Zona Metropolitana del Valle de México:
- Holograma 1 y 2: con terminación de placa 5 y 6 (engomado amarillo).
Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.
¿Dónde aplica el Hoy no circula y en qué horario?
De 5:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los siguientes 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, el programa también opera en:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.
El prinicipal objetivo del programa es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que a diario circulan por el Valle de México.