La medida restrictiva se implementa con base a un calendario que toma en cuenta el último dígito de la placa, por lo que te detallamos quienes no pueden circular este lunes 23 de noviembre.

¿Qué carros no circulan este lunes?

El calendario regular del Hoy No Circula estipula que los autos con las siguientes características no podrán salir en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Holograma 1 y 2: con terminación de placa 5 y 6 (engomado amarillo).

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)



Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

¿Dónde aplica el Hoy no circula y en qué horario?

De 5:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

