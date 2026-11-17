¿Cuánto cuesta viajar en la Ruta del Maíz?

La tarifa es de 4 pesos por viaje, además el pago se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

¿Cuándo comenzó a funcionar la nueva ruta de RTP?

La Ruta del Maíz comenzó a operar el 15 de noviembre, el Gobierno capitalino puso en marcha 15 autobuses para fortalecer la conexión de San Miguel Topilejo con otros puntos del sur de la ciudad.





Horario de las nuevas rutas del RTP

Los horarios y la frecuencia anunciados para el servicio son:

Inicio de operaciones: 4:30 horas.

Fin del servicio: 24:00 horas.

Frecuencia de paso: aproximadamente cada 15 minutos.

El Gobierno capitalino informó que el cumplimiento de los horarios será supervisado por una comisión integrada por habitantes de la comunidad.

¿A dónde llega la Ruta del Maíz?

El servicio contempla cuatro recorridos para conectar Topilejo y comunidades cercanas con distintos puntos de la capital:

Ruta 134-E: Topilejo–La Joya, con conexión a la Línea 1 del Metrobús.

Ruta 134-B: Topilejo–Estadio Azteca.

Ruta 134-D: Topilejo–Metro Universidad, con conexión hacia Ciudad Universitaria.

Ruta 146: San Miguel Tehuisco–Xochimilco/Palmas.

¿Cuáles son las paradas de la Ruta del Maíz?

Estas son las estaciones y puntos de ascenso y descenso contemplados en cada recorrido, de acuerdo con los trayectos proporcionados por RTP.