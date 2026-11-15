Hoy No Circula del lunes 16 de noviembre de 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte del día como parte de las medidas ambientales destinadas a reducir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración de vehículos del país.

La restricción estará vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en diversos municipios mexiquenses donde opera el programa.

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán quedarse en casa los vehículos que cuenten con las siguientes características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)





¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción.

Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos

-Vehículos híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6





En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este día, podrás desplazarte sin problema dentro del horario habitual.