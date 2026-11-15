¿Qué publicaciones en redes sociales pueden llevarte a prisión?

La reforma sanciona a quienes utilicen, reproduzcan o imiten, con fines comerciales, la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno para generar engaño con la intención de cometer un delito.

Esto significa que la prohibición no se refiere al uso aislado de un logotipo, color, tipografía o imagen oficial, sino a la utilización o imitación de estos elementos como parte de una identidad gráfica institucional, cuando se empleen con fines de engaño para cometer un ilícito.

Por ejemplo, la identidad gráfica institucional del Gobierno de la Ciudad de México incluye un escudo con el mapa de la capital, un corazón y un nopal, además del lema “Capital de la Transformación” y los colores guinda y dorado. El uso de estos elementos puede ser sancionado si se recurre a ellos con fines de engaño para cometer un delito.

Esto ocurría, por ejemplo, si alguien utilizara esa identidad gráfica en redes sociales para solicitar dinero a nombre del gobierno, ofrecer trámites falsos, enviar documentos apócrifos con apariencia oficial o hacerse pasar por un funcionario de la administración capitalina.

¿Qué pasa con los memes, la sátira política y las críticas en internet?

La reforma no establece de manera directa sanciones por hacer memes o parodias. Sin embargo, partidos de oposición, organizaciones y moneros advierten que la ambigüedad de su redacción puede dejar abierta la posibilidad de que las autoridades utilicen la disposición para sancionar ese tipo de expresiones.