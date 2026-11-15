La disposición aplica cuando el uso o la imitación de estos elementos tenga como propósito inducir al error o al engaño para cometer un ilícito, particularmente en relación con el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, sin importar el medio utilizado.
Las sanciones no se limitan a penas de uno a cinco años de prisión. También contemplan multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigentes al momento de cometerse el delito.
Con el valor de la UMA de 117.31 pesos, la multa máxima en 2026 puede alcanzar aproximadamente 1.17 millones de pesos.
¿Por qué la llaman “Ley Antimemes” y qué respondió el Senado?
La reforma fue bautizada como “Ley Antimemes” por los partidos de oposición. Aunque el texto no establece sanciones directas para quienes publiquen memes en redes sociales o televisión, sí castiga el uso o la imitación de la identidad gráfica de los gobiernos federal, estatal y municipal cuando exista la intención de cometer un delito.
Debido a que estos elementos suelen aparecer en memes y parodias políticas, los partidos opositores advirtieron que la ambigüedad de la reforma puede facilitar su utilización como un mecanismo de censura contra expresiones críticas del gobierno.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la reforma no busca prohibir, regular ni sancionar los memes en redes sociales. Incluso calificó como "absoluta mentira" que se le denomine “Ley Antimemes”.
"Es más, es la ley de defensa de los autores, es eso, del derecho de autor. Esa es la ley y no tiene nada que ver con memes. No hay un artículo donde se mencione", dijo la mandataria federal en octubre pasado.