Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Ley Antimemes en México entra en vigor: qué cambia y qué publicaciones pueden llevarte a prisión

La reforma entró en vigor este 14 de noviembre y desató polémica por sus posibles efectos en redes sociales. Su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y hasta prisión.
dom 15 noviembre 2026 02:42 PM
Añadir Expansión Política en Google
Una persona sostiene una celular entres sus manos mientras navega en redes sociales. Personas caminan a su alrededor en la Ciudad de México.
Las sanciones no se limitan a penas de uno a cinco años de prisión. También contemplan multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigentes al momento de cometerse el delito. (Imagen generada con IA | Gemini)

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este fin de semana entró en vigor la llamada “Ley Antimemes” . La reforma, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, genera preocupación entre diversas organizaciones, que advierten que la falta de claridad en su redacción puede abrir la puerta a actos de censura.

La disposición, avalada por legisladores de Morena, PT y PVEM, contempla penas de prisión y multas millonarias para quienes utilicen indebidamente la identidad gráfica institucional de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Publicidad

¿Qué publicaciones en redes sociales pueden llevarte a prisión?

La reforma sanciona a quienes utilicen, reproduzcan o imiten, con fines comerciales, la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno para generar engaño con la intención de cometer un delito.

Esto significa que la prohibición no se refiere al uso aislado de un logotipo, color, tipografía o imagen oficial, sino a la utilización o imitación de estos elementos como parte de una identidad gráfica institucional, cuando se empleen con fines de engaño para cometer un ilícito.

Por ejemplo, la identidad gráfica institucional del Gobierno de la Ciudad de México incluye un escudo con el mapa de la capital, un corazón y un nopal, además del lema “Capital de la Transformación” y los colores guinda y dorado. El uso de estos elementos puede ser sancionado si se recurre a ellos con fines de engaño para cometer un delito.

Esto ocurría, por ejemplo, si alguien utilizara esa identidad gráfica en redes sociales para solicitar dinero a nombre del gobierno, ofrecer trámites falsos, enviar documentos apócrifos con apariencia oficial o hacerse pasar por un funcionario de la administración capitalina.

¿Qué pasa con los memes, la sátira política y las críticas en internet?

La reforma no establece de manera directa sanciones por hacer memes o parodias. Sin embargo, partidos de oposición, organizaciones y moneros advierten que la ambigüedad de su redacción puede dejar abierta la posibilidad de que las autoridades utilicen la disposición para sancionar ese tipo de expresiones.

Publicidad

La preocupación radica en que los memes y la sátira política suelen recurrir a elementos de la identidad gráfica institucional, como logotipos, tipografías e imágenes de organismos públicos, entre ellos el INE y el gobierno federal.

Un ejemplo es el programa de sátira política La Casa de los Mañosos, que retoma la identidad gráfica de distintas instituciones públicas, incluida la del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de sus contenidos.

Ante este escenario, partidos de oposición en el Congreso de la Unión propusieron incluir en el texto una excepción expresa para dejar fuera de las sanciones las expresiones de parodia, sátira y caricatura política que utilicen elementos de la identidad gráfica de los gobiernos federal, estatales y municipales. No obstante, el partido oficialista rechazó esta propuesta.

De cuánto son las multas y qué leyes cambiaron exactamente

La reforma modifica el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar a quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, con fines comerciales, la identidad gráfica institucional o cualquier documento oficial de una institución pública de los tres órdenes de gobierno.

Publicidad

La disposición aplica cuando el uso o la imitación de estos elementos tenga como propósito inducir al error o al engaño para cometer un ilícito, particularmente en relación con el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, sin importar el medio utilizado.

Las sanciones no se limitan a penas de uno a cinco años de prisión. También contemplan multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigentes al momento de cometerse el delito.

Con el valor de la UMA de 117.31 pesos, la multa máxima en 2026 puede alcanzar aproximadamente 1.17 millones de pesos.

¿Por qué la llaman “Ley Antimemes” y qué respondió el Senado?

La reforma fue bautizada como “Ley Antimemes” por los partidos de oposición. Aunque el texto no establece sanciones directas para quienes publiquen memes en redes sociales o televisión, sí castiga el uso o la imitación de la identidad gráfica de los gobiernos federal, estatal y municipal cuando exista la intención de cometer un delito.

Debido a que estos elementos suelen aparecer en memes y parodias políticas, los partidos opositores advirtieron que la ambigüedad de la reforma puede facilitar su utilización como un mecanismo de censura contra expresiones críticas del gobierno.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la reforma no busca prohibir, regular ni sancionar los memes en redes sociales. Incluso calificó como "absoluta mentira" que se le denomine “Ley Antimemes”.

"Es más, es la ley de defensa de los autores, es eso, del derecho de autor. Esa es la ley y no tiene nada que ver con memes. No hay un artículo donde se mencione", dijo la mandataria federal en octubre pasado.

Tags

Cárcel prisiones mexicanas memes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad