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CDMX

Desfile de la Revolución Mexicana en CDMX: fecha, horario y calles por donde pasará

El 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se rememora con un desfile militar que se lleva a cabo en distintas capitales del país; esta es la fecha y ruta prevista en calles de la CDMX.
vie 13 noviembre 2026 04:19 PM
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Hombres vestidos de blanco avientan sombreros de paja en la explanada del Zócalo de la CDMX.jpg
La imagen corresponde al desfile del 2025 durante el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. (Foto: Presidencia de la República)

Cientos de personas están pensando en cómo aprovechar este fin de semana largo en el que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) es un día de descanso oficial derivado de la conmemoración número 116 del inicio de la Revolución Mexicana, hecho histórico del país y en el que se recuerda los motivos de esta gesta con un desfile militar.

Desde 1930 se realiza un desfile militar en el que participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que encabeza el jefe del Ejecutivo, en este 2026, será el segundo a cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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¿Cuándo será el desfile militar por la Revolución Mexicana?

La Sedena confirmó a través de sus redes sociales que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de noviembre, e iniciará a las 10:00 horas desde la plancha del Zócalo de la CDMX y culminará en la explanada del Monumento a la Revolución.

Para esta edición se contempla la participación de aproximadamente 2 mil 904 elementos del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, además de la participación de otros contingentes.

Se prevé que los asistentes observen el avance de caballos, aeronaves, vehículos temáticos, además de una locomotora y una representación de carga de caballería con los que se escenificarán episodios de la Revolución Mexicana además de que las Fuerzas Armadas mostrarán parte de sus capacidades, disciplina y preparación.

Además, la institución militar invitó a la ciudadanía a participar en el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026.

La iniciativa busca reunir imágenes que reflejen la disciplina, el trabajo y el patriotismo de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional durante el evento. La convocatoria contempla tres categorías: Junior, dirigida a menores de 15 años; Aficionado, para participantes de entre 15 y 30 años, y Máster, para mayores de 30 años.

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Calles cerradas por el desfile militar

Se prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informe sobre las vialidades que permanecerán cerradas y que por la ruta, se prevé que sean las siguientes:

  • Avenida José María Pino Suárez
  • Plaza de la Constitución
  • 5 de Mayo
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida Juárez

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México

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Dónde ver el desfile militar en CDMX

Para ver el desfile, puedes acceder al canal de YouTube de la Sedena.

Historia breve de la Revolución Mexicana

El 20 de noviembre se celebra el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, día en que inició este conflicto armado en nuestro país, cuando Francisco I. Madero encabezó el levantamiento de armas para destituir a Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años como presidente de México.

La Universidad Naval recuerda que este conflicto armado propició diversos combates en diferentes regiones de México encabezadas, entre otros, por Pascual Orozco, Francisco Villa (Doroteo Arango) y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligaron a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz.

Aunque Francisco I. Madero logró ser electo presidente,durante la Decena Trágica (del 9 al 18 de febrero de 1913), sufrió un golpe de estado y perdió la vida junto a su vicepresidente José María Pino Suárez.

Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció el gobierno de Victoriano Huerta y convocó al Ejército Constitucionalista a enfrentarlo. Tras la toma de Zacatecas, Huerta renunció el 15 de julio de 1914 y huyó del país.

El 17 de febrero de 1917, en Querétaro se redactó la nueva Constitución, y el documento rige la vida política y social de nuestro país, aunque ha tenido diversas modificaciones desde entonces.

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