Desfile de la Revolución Mexicana en CDMX: fecha, horario y calles por donde pasará

Calles cerradas por el desfile militar
Se prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informe sobre las vialidades que permanecerán cerradas y que por la ruta, se prevé que sean las siguientes:
- Avenida José María Pino Suárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
Dónde ver el desfile militar en CDMX
Para ver el desfile, puedes acceder al canal de YouTube de la Sedena.
Historia breve de la Revolución Mexicana
El 20 de noviembre se celebra el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, día en que inició este conflicto armado en nuestro país, cuando Francisco I. Madero encabezó el levantamiento de armas para destituir a Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años como presidente de México.
La Universidad Naval recuerda que este conflicto armado propició diversos combates en diferentes regiones de México encabezadas, entre otros, por Pascual Orozco, Francisco Villa (Doroteo Arango) y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligaron a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz.
Aunque Francisco I. Madero logró ser electo presidente,durante la Decena Trágica (del 9 al 18 de febrero de 1913), sufrió un golpe de estado y perdió la vida junto a su vicepresidente José María Pino Suárez.
Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció el gobierno de Victoriano Huerta y convocó al Ejército Constitucionalista a enfrentarlo. Tras la toma de Zacatecas, Huerta renunció el 15 de julio de 1914 y huyó del país.
El 17 de febrero de 1917, en Querétaro se redactó la nueva Constitución, y el documento rige la vida política y social de nuestro país, aunque ha tenido diversas modificaciones desde entonces.