Desfile de la Revolución Mexicana en CDMX: fecha, horario y calles por donde pasará

¿Cuándo será el desfile militar por la Revolución Mexicana?

La Sedena confirmó a través de sus redes sociales que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de noviembre, e iniciará a las 10:00 horas desde la plancha del Zócalo de la CDMX y culminará en la explanada del Monumento a la Revolución.

Para esta edición se contempla la participación de aproximadamente 2 mil 904 elementos del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, además de la participación de otros contingentes.

Se prevé que los asistentes observen el avance de caballos, aeronaves, vehículos temáticos, además de una locomotora y una representación de carga de caballería con los que se escenificarán episodios de la Revolución Mexicana además de que las Fuerzas Armadas mostrarán parte de sus capacidades, disciplina y preparación.

Además, la institución militar invitó a la ciudadanía a participar en el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026.

La iniciativa busca reunir imágenes que reflejen la disciplina, el trabajo y el patriotismo de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional durante el evento. La convocatoria contempla tres categorías: Junior, dirigida a menores de 15 años; Aficionado, para participantes de entre 15 y 30 años, y Máster, para mayores de 30 años.