¡Chapultepec reverdece! Produce 18,000 plantas en su nuevo Centro Ambiental de Economía Circular

El Bosque de Chapultepec inauguró este miércoles el Centro Ambiental de Economía Circular (CAEC), un espacio de 6,000 metros cuadrados, en la segunda sección, que ya permitió producir más de 18,000 plantas y que busca transformar los residuos orgánicos en composta para contribuir a la regeneración de sus áreas verdes.
El proyecto busca fortalecer el mantenimiento deel parque urbano más grande de América Latina, mediante el aprovechamiento de recursos y la producción de vegetación en el propio bosque.
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La rehabilitación de este espacio fue posible gracias a los recursos aportados por SimiPlaneta, el programa ambiental de Farmacias Similares, en alianza con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y el Gobierno de la Ciudad de México.
Durante la inauguración, Sharon Faslich, presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y esposa de Emilio Azcárraga, explicó que este espacio originalmente estaba destinado a funcionar como vivero desde 1980, con el propósito de abastecer de plantas al bosque. Sin embargo, con el paso de los años se deterioró y se convirtió en un sitio de acumulación de cascajo y otros residuos.
La rehabilitación permitió recuperar el terreno para convertirlo en un centro dedicado al cultivo de plantas, la producción de composta, la captación de agua de lluvia y la educación ambiental.
Faslich destacó que el proyecto representa una forma de invertir en la regeneración de la naturaleza y no solamente en la infraestructura para el bosque.
“Muchos de los proyectos que nosotros hacemos en el Bosque de Chapultepec son con la idea de que el mismo bosque tiene que regenerarse a sí mismo. Nosotros, como miembros del fideicomiso, no podemos solo pensar en obras de infraestructura que constantemente impacten; también tenemos que hacer cosas que le regeneren a lo que es la parte más importante del bosque, que es su naturaleza”, señaló.
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La presidenta del fideicomiso agradeció el respaldo de SimiPlaneta y explicó que, aunque inicialmente buscaron que la organización se sumara a la carrera del bosque, la empresa propuso destinar la totalidad de las inscripciones de su carrera anual al desarrollo del centro ambiental.
De residuos a composta para reverdecer el bosque
Natasha Uren Vázquez, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, explicó que este centro forma parte de la estrategia Chapultepec Circular , que busca mejorar el manejo de residuos y establecer mecanismos para que los materiales orgánicos generados en el bosque puedan reincorporarse a sus procesos naturales.
Uno de los objetivos es que los residuos orgánicos de los restaurantes, particularmente de los establecimientos ubicados en la segunda sección, sean trasladados al centro para transformarlos en composta y utilizarlos posteriormente en el mejoramiento de los suelos.
La funcionaria señaló que el aprovechamiento de estos residuos también contribuirá a reducir la mortandad del arbolado y los gastos de mantenimiento, al contar con composta y plantas producidas en el propio bosque.
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Además, se contempla aprovechar el banco de semillas ubicado en la tercera sección para abastecer a este nuevo espacio.
Uren Vázquez indicó que producir plantas dentro del bosque permitirá reducir la necesidad de trasladarlas desde viveros externos, como los ubicados en Xochimilco, lo que también disminuirá emisiones asociadas con su transporte.
Tomás Severino, representante del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, consideró que el proyecto es un ejemplo de colaboración entre organizaciones civiles, iniciativa privada y autoridades para recuperar espacios y generar beneficios ambientales.
La directora ejecutiva del bosque agregó que el CAEC representa una primera etapa y que la intención es ampliar sus capacidades y convertirlo en un laboratorio cuyos aprendizajes puedan replicarse en otros espacios del país.
“Queremos que haya muchos viveros, queremos que haya muchos espacios que aprendan de nosotros como un ejemplo o un punto de lanza para que se replique”, afirmó.
La inauguración contó también con la participación de representantes del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, SimiPlaneta y el Sistema de Áreas Naturales y Áreas de Valor Ambiental de la Ciudad de México.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), tan solo en 2022, en el bosque se generaban 5.16 toneladas de residuos al día, entre desechos orgánicos, inorgánicos y reciclables.
De acuerdo con Paola Cruz, encargada de la coordinación de espacios verdes y proyectos ambientales del CAEC detalló que marzo, fecha en que inició el proyecto, al día de hoy el CAEC ha producido más de 18,000 plantas, algunas de ellas aún jóvenes y que están en espera de ser integradas al bosque próximamente.
Entre las plantas que se han producido se encuentran más de 32 especies, entre dalias mexicanas, lirio azteca, ayatitos, salvias y toronjolis, plantas nativas con las que se busca reverdecer el Bosque de Chapultepec.