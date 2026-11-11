¡Chapultepec reverdece! Produce 18,000 plantas en su nuevo Centro Ambiental de Economía Circular

La rehabilitación de este espacio fue posible gracias a los recursos aportados por SimiPlaneta, el programa ambiental de Farmacias Similares, en alianza con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y el Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la inauguración, Sharon Faslich, presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y esposa de Emilio Azcárraga, explicó que este espacio originalmente estaba destinado a funcionar como vivero desde 1980, con el propósito de abastecer de plantas al bosque. Sin embargo, con el paso de los años se deterioró y se convirtió en un sitio de acumulación de cascajo y otros residuos.

La rehabilitación permitió recuperar el terreno para convertirlo en un centro dedicado al cultivo de plantas, la producción de composta, la captación de agua de lluvia y la educación ambiental.

Faslich destacó que el proyecto representa una forma de invertir en la regeneración de la naturaleza y no solamente en la infraestructura para el bosque.

“Muchos de los proyectos que nosotros hacemos en el Bosque de Chapultepec son con la idea de que el mismo bosque tiene que regenerarse a sí mismo. Nosotros, como miembros del fideicomiso, no podemos solo pensar en obras de infraestructura que constantemente impacten; también tenemos que hacer cosas que le regeneren a lo que es la parte más importante del bosque, que es su naturaleza”, señaló.