Cliente amenaza con un arma a repartidor y desata bloqueos y protestas de sus compañeros en la CDMX

En imágenes compartidas en redes sociales se observa a un grupo de jóvenes que llegaron a la dirección donde ocurrieron los hechos a bordo de sus motocicletas y mochilas que regularmente utilizan en sus labores de repartición de alimentos en las distintas alcaldías.

Los manifestantes exigían una disculpa por el incidente que ocurrió el lunes 9 de noviembre, de acuerdo con los reportes, cuando uno de los repartidores habría sido amenazado por un residente que portaba un arma de fuego.

Los inconformes compartieron en redes sociales que el conflicto comenzó después de que el trabajador canceló un pedido que debía entregar en el inmueble, ubicado en la zona de Rinconada del Valle, en las inmediaciones de la colonia Xoco.

La asociación civil Ni Un Repartidor Menos denunció públicamente la presunta agresión y señaló que el cliente acusó al trabajador de faltar al respeto a la esposa de un residente, algo que el gremio de repartidores calificó como falsa.



🚨 Denunciamos un reporte de amenaza con arma de fuego contra un repartidor en Rinconada del Valle, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Ya no entremos a dejar pedidos ahí, entreguemos afuera y que el vigilante que es un mamón sirva para algo en lugar de sentirse patrón de nosotros. Tener vigilancia privada no convierte a nadie en dueño de la vía pública ni le da derecho a intimidar a quienes entregan un pedido. Menos por falsas acusaciones de que supuestamente le faltas al respeto a su mujer. Solicitamos a @SSC_CDMX y a la alcaldía investigar los hechos y garantizar la seguridad de quienes trabajan en la zona. ⚠️ Si te amenazan, prioriza tu seguridad: evita confrontaciones, aléjate en cuanto sea seguro y llama al 911. Conserva los datos del pedido y las evidencias que ya tengas, sin exponerte para obtener más. #NiUnRepartidorMenos #RepartidoresUnidosDeMexico #FortalezaDrivers #Sobrevivientes #PeakyBlinders — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) November 10, 2026

Los inconformes causaron destrozos en la entrada de la unidad habitacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó los daños ocasionados durante la manifestación e informó que los trabajadores exigían una disculpa por el incidente.

“Tener vigilancia privada no convierte a nadie en dueño de la vía pública ni le da derecho a intimidar a quienes entregan un pedido. Menos por falsas acusaciones de que supuestamente le faltas al respeto a su mujer”, publicó la asociación en su cuenta de 𝕏.