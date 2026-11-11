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CDMX

Cliente amenaza con un arma a repartidor y desata bloqueos y protestas de sus compañeros en la CDMX

Los colegas del repartidor que fue amenazado con un arma de fuego por un cliente se manifestaron en Eje 8 Sur. Los hechos quedaron grabados en video.
mié 11 noviembre 2026 09:24 AM
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El amago del cliente con un arma de fuego a un repartidor quedó grabado. Los colegas del joven acudieron a la unidad habitacional para exigir que paren este tipo de acciones violentas. (Fotos: Captura de pantalla de X)

Un sujeto presuntamente amagó con un arma de fuego a un repartidor de aplicación en una unidad habitacional de la colonia Del Valle en la Ciudad de México (CDMX), lo que generó el enojo de sus compañeros quienes acudieron a lugar con el objetivo de exigir mayor respeto a su trabajo y que cesen este tipo de acciones violentas contra el gremio.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 10 de noviembre, y las protestas se extendieron a un bloqueo en Eje 8 Sur, con el objetivo de exigir a las autoridades correspondientes mayor seguridad a quienes realizan esta labor en las calles de la CDMX.

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En imágenes compartidas en redes sociales se observa a un grupo de jóvenes que llegaron a la dirección donde ocurrieron los hechos a bordo de sus motocicletas y mochilas que regularmente utilizan en sus labores de repartición de alimentos en las distintas alcaldías.

Los manifestantes exigían una disculpa por el incidente que ocurrió el lunes 9 de noviembre, de acuerdo con los reportes, cuando uno de los repartidores habría sido amenazado por un residente que portaba un arma de fuego.

Los inconformes compartieron en redes sociales que el conflicto comenzó después de que el trabajador canceló un pedido que debía entregar en el inmueble, ubicado en la zona de Rinconada del Valle, en las inmediaciones de la colonia Xoco.

La asociación civil Ni Un Repartidor Menos denunció públicamente la presunta agresión y señaló que el cliente acusó al trabajador de faltar al respeto a la esposa de un residente, algo que el gremio de repartidores calificó como falsa.

Los inconformes causaron destrozos en la entrada de la unidad habitacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó los daños ocasionados durante la manifestación e informó que los trabajadores exigían una disculpa por el incidente.

“Tener vigilancia privada no convierte a nadie en dueño de la vía pública ni le da derecho a intimidar a quienes entregan un pedido. Menos por falsas acusaciones de que supuestamente le faltas al respeto a su mujer”, publicó la asociación en su cuenta de 𝕏.

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Tras los hechos, el gremio pidió a sus integrantes evitar ingresar al inmueble señalado y realizar las entregas desde el exterior, además de solicitar la intervención de las autoridades para investigar las amenazas y garantizar la seguridad de quienes trabajan en la zona.

Saúl Gómez Piña, fundador de Ni Un Repartidor Menos A.C., declaró a Expansión que su organización no participó en la movilización, aunque considera que la reacción de los trabajadores refleja el descontento acumulado por la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades.

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Además del incidente, los trabajadores de aplicaciones amagan con realizar más protestas derivado de las nuevas disposiciones que plantea Semovi para que saquen nuevas placas y licencias que les permita seguir con su trabajo de entrega de distintas mercancías.

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El gremio exige mayor respeto a los clientes y a las autoridades para realizar su trabajo de repartición de alimentos y demás.

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Ciudad de México Repartidores de aplicaciones

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