El choque puede estar planeado: las señales que delatan a los montachoques y el momento de llamar a la SSC

Recomendaciones para evitar caer en la extorsión
Además de las señales para identificar a los montachoques, la misma SSC comparte algunas de las acciones que se deben y que no se deben hacer si se tiene un incidente, tomando como prioridad la seguridad de las personas involucradas.
Recomendaciones de qué SÍ hacer:
-Permanecer en el interior del vehículo y mantener la calma.
-Llamar de inmediato a la aseguradora y explicar lo sucedido.
-Reportar la situación a las autoridades a través del 911 o la unidad de contacto de la SSC: 55 5208 9898.
-Verificar que el personal de la aseguradora que acuda al incidente cuente con identificación, uniforme y documentos que acrediten que pertenece a la empresa.
Recomendaciones de qué NO hacer:
-No entregar dinero para acelerar la solución.
-No acudir a cajeros, mecánicos u otros lugares a los que los atacantes quieran ir.
-No perder de vista ninguna de las pertenencias.
-No mostrar ni entregar las llaves, licencia o ningún otro documento que contenga información personal.
Por su parte, BBVA destaca la importancia de contar con una póliza de seguro de autos vigente, pues los delincuentes suelen atacar a conductores que no se encuentran asegurados.
¿Hay sanciones legales para los montachoques en CDMX?
En 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen por el que se modificaría el artículo 236 del Código Penal , con la intención de adicionar la fracción IV, mediante la cual se tipificaría como delito de extorsión la conducta delictiva implementada por los llamados montachoques.