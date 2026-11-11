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CDMX

El choque puede estar planeado: las señales que delatan a los montachoques y el momento de llamar a la SSC

Los delitos cometidos por montachoques se han incrementado un 10% en la CDMX durante 2026 de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
mié 11 noviembre 2026 04:08 PM
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Choque de dos autos en la carretera
La Secretaría de Seguridad Ciudadana comparte las claves para identificar a un montachoques. (Foto: Scott Greer en Unsplash )

En los últimos meses, las vialidades de la Ciudad de México se han convertido en el blanco principal de los delincuentes conocidos como montachoques, los cuales se dedican a provocar colisiones en contra de conductores para posteriormente exigirles el pago inmediato de las reparaciones bajo amenazas y conductas violentas.

Debido a ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha compartido una guía para identificar a estos delincuentes, así como algunas recomendaciones de qué hacer en caso de sufrir un percance con ellos.

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El modus operandi de los montachoques

De manera general, los montachoques operan provocando accidentes contra conductores que viajan en vialidades principales de la capital mexicana.

Su objetivo es identificar a aquellos vehículos que no cuentan con seguro, utilizando herramientas digitales de acceso gratuito como el Registro Público Vehicular (Repuve) y el portal web de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Estos conductores se vuelven las víctimas perfectas, pues al no tener un respaldo oficial, se ven obligados a ceder en los pagos para no tener inconvenientes.

Luego de identificarlos, los delincuentes realizan maniobras agresivas para provocar un contacto, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores. Finalmente, cuando logran su cometido, se acercan a las víctimas de manera violenta y amenazadora, exigiendo el pago inmediato del golpe y agrediendo a quienes deciden no pagar.

Estos delincuentes operan generalmente en grupos, con más personas acercándose a la escena como falsos testigos del choque, o con un segundo vehículo que cierra el paso de las víctimas para que no puedan escapar.

Además, recientemente se han registrado nuevas formas de extorsión y fabricación de choques, como la famosa estafa del espejo roto , la cual afecta sobre todo a conductores de motocicletas.

¿Cómo identificarlos?

Con el objetivo de prevenir más delitos de este tipo, la SSC ha compartido a través de sus redes sociales algunas de las señales más claras a considerar para identificar a los montachoques y mantenerse alertas ante su presencia.

Estas señales son:

-Manejan vehículos con golpes, modificaciones en la carrocería o sin placas.

-En el vehículo y alrededor de la vialidad se encuentran varias personas que actúan en complicidad de forma violenta o intimidante.

-Realizan frenados bruscos o cambios inesperados de dirección para provocar el choque.

-Ejercen presión sobre las víctimas para llegar a un arreglo rápido sin querer esperar la llegada de aseguradoras o agentes de tránsito.

-En ocasiones, exigen llevar a la víctima a un cajero automático o con un mecánico conocido para arreglar el problema.

llamada telefónica falsa de supuestos bloqueos de cuentas por parte del SAT.
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Recomendaciones para evitar caer en la extorsión

Además de las señales para identificar a los montachoques, la misma SSC comparte algunas de las acciones que se deben y que no se deben hacer si se tiene un incidente, tomando como prioridad la seguridad de las personas involucradas.

Recomendaciones de qué SÍ hacer:

-Permanecer en el interior del vehículo y mantener la calma.

-Llamar de inmediato a la aseguradora y explicar lo sucedido.

-Reportar la situación a las autoridades a través del 911 o la unidad de contacto de la SSC: 55 5208 9898.

-Verificar que el personal de la aseguradora que acuda al incidente cuente con identificación, uniforme y documentos que acrediten que pertenece a la empresa.

Recomendaciones de qué NO hacer:

-No entregar dinero para acelerar la solución.

-No acudir a cajeros, mecánicos u otros lugares a los que los atacantes quieran ir.

-No perder de vista ninguna de las pertenencias.

-No mostrar ni entregar las llaves, licencia o ningún otro documento que contenga información personal.

Por su parte, BBVA destaca la importancia de contar con una póliza de seguro de autos vigente, pues los delincuentes suelen atacar a conductores que no se encuentran asegurados.

¿Hay sanciones legales para los montachoques en CDMX?

En 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen por el que se modificaría el artículo 236 del Código Penal , con la intención de adicionar la fracción IV, mediante la cual se tipificaría como delito de extorsión la conducta delictiva implementada por los llamados montachoques.

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Con esta reforma, los delitos provocados por personas que fuerzan hechos de tránsito que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas, y que además ejercen actos de violencia física y moral recibirían una sanción de tres a ocho años de cárcel.

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Sin embargo, a pesar de la aprobación, el Código Penal aún no presenta la modificación de manera oficial, por lo que sigue sin quedar clara cuál es la sanción aplicable a las personas que comentan delitos de este tipo dentro de la Ciudad de México

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Fraudes Seguridad CDMX Seguridad

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