El choque puede estar planeado: las señales que delatan a los montachoques y el momento de llamar a la SSC

El modus operandi de los montachoques

De manera general, los montachoques operan provocando accidentes contra conductores que viajan en vialidades principales de la capital mexicana.

Su objetivo es identificar a aquellos vehículos que no cuentan con seguro, utilizando herramientas digitales de acceso gratuito como el Registro Público Vehicular (Repuve) y el portal web de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Estos conductores se vuelven las víctimas perfectas, pues al no tener un respaldo oficial, se ven obligados a ceder en los pagos para no tener inconvenientes.

Luego de identificarlos, los delincuentes realizan maniobras agresivas para provocar un contacto, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores. Finalmente, cuando logran su cometido, se acercan a las víctimas de manera violenta y amenazadora, exigiendo el pago inmediato del golpe y agrediendo a quienes deciden no pagar.

Estos delincuentes operan generalmente en grupos, con más personas acercándose a la escena como falsos testigos del choque, o con un segundo vehículo que cierra el paso de las víctimas para que no puedan escapar.

Además, recientemente se han registrado nuevas formas de extorsión y fabricación de choques, como la famosa estafa del espejo roto , la cual afecta sobre todo a conductores de motocicletas.

¿Cómo identificarlos?

Con el objetivo de prevenir más delitos de este tipo, la SSC ha compartido a través de sus redes sociales algunas de las señales más claras a considerar para identificar a los montachoques y mantenerse alertas ante su presencia.

Estas señales son:

-Manejan vehículos con golpes, modificaciones en la carrocería o sin placas.

-En el vehículo y alrededor de la vialidad se encuentran varias personas que actúan en complicidad de forma violenta o intimidante.

-Realizan frenados bruscos o cambios inesperados de dirección para provocar el choque.

-Ejercen presión sobre las víctimas para llegar a un arreglo rápido sin querer esperar la llegada de aseguradoras o agentes de tránsito.

-En ocasiones, exigen llevar a la víctima a un cajero automático o con un mecánico conocido para arreglar el problema.