De residuos a pasarela: la apuesta de una diseñadora mexicana por reinventar la moda

Como ejemplo, relató que su trabajo artesanal incluso llamó la atención de Takashimaya, una de las cadenas de grandes almacenes de lujo más famosas y tradicionales de Japón, la cual analizó sus procesos y la invitó a exhibir sus creaciones junto a marcas internacionales.

Para la diseñadora, esta experiencia demuestra que la exclusividad, la calidad y la sostenibilidad pueden coexistir en una misma propuesta.

"La alta costura proviene de procesos elaborados a mano bajo estrictos estándares. Queremos visibilizar lo que hacen las empresas mexicanas", señala.

Sin embargo, considera que para ampliar el mercado de la moda circular en México hace falta una plataforma que permita exhibir y comercializar este tipo de propuestas. Entre sus planteamientos está impulsar una Fashion Week sustentable que reúna a diseñadores y empresas que trabajan con materiales recuperados.

También considera que es necesario fortalecer la identidad de la moda mexicana y dejar de depender de tendencias extranjeras.

"Lo más interesante de un país es crear su propia moda", afirma.

En su empresa, explica, buscan desarrollar diseños que recuperen elementos de la identidad mexicana. En el caso del calzado, por ejemplo, retoman referencias de la cosmovisión maya y la naturaleza, mientras que en otras piezas experimentan con materiales y técnicas artesanales para alejarse de la reproducción de tendencias de marcas comerciales.

Esta apuesta por transformar la industria de la moda también responde a un problema ambiental: el volumen de residuos textiles que se generan en el país y las limitadas alternativas para aprovecharlos. En México se produjeron poco más de 2 millones de toneladas de residuos textiles e 2025 y apenas 1% fue reciclado, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Frente a este escenario, la propuesta de Erika de Anda busca mostrar que los materiales descartados por la industria pueden tener una segunda vida y convertirse en prendas y objetos de diseño.

Capacitar a mujeres para convertir el arte en una fuente de ingresos

Pero detrás de cada pieza de esta diseñadora mexicana, hay también una historia de autonomía y es que el proyecto de Erika de Anda, como ella misma cuenta, comenzó con la capacitación de mujeres en situación de vulnerabilidad que buscaban alternativas para generar ingresos sin dejar de atender sus responsabilidades familiares.

Fue así que a través del arte y el trabajo artesanal, la diseñadora encontró una forma de convertir esas habilidades en oportunidades económicas y a través de su fundación One Business Woman, dedicada a programas sociales de capacitación, formó a más de 10,000 mujeres en el país.

Uno de los primeros proyectos que desarrolló fue en Cancún, donde identificó que varias de las participantes de este programa de capacitación enfrentaban dificultades para incorporarse a un empleo debido a las responsabilidades de cuidado de sus hijos o nietos y a las condiciones de su entorno.

De esta manera, la alternativa fue capacitarlas para elaborar productos que pudieran realizar desde sus hogares, fue así que lo que comenzó con una colaboradora llegó a involucrar a 100 mujeres, por lo que De Anda decidió crear una empresa para dar continuidad al proyecto y comercializar sus creaciones.