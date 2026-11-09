Los automovilistas que no obtengan una constancia de verificación aprobatoria en los 30 días de la vigencia del pago de la multa de verificación extemporánea deberán pagar las multas por verificación vehicular extemporánea que amparen el monto de 40 UMAs vigente, es decir, 4,692 pesos, con lo cual se adquiere un nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación de emisiones vehiculares.

La Sedema establece en los lineamientos del programa de verificación vehicular que en caso de no aprobar la verificación en esta nueva oportunidad, se deberán pagar las multas por verificación vehicular extemporánea que amparen el monto de 80 UMAs, lo que equivale a 9,384 pesos, con lo cual se adquiere un nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación vehicular.

Si el plazo para verificar se vence nuevamente sin que la unidad hubiese aprobado la verificación, se deberá repetir este mecanismo tantas veces sea necesario, hasta que la unidad apruebe la verificación vehicular.

¿Cómo pagar?

Obtener una línea de captura para el pago de la multa por verificación extemporánea, la cual se obtiene en el portal oficial de Internet de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ( https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50 ) o en Locatel en el teléfono 55-56-58-11-11.

El Formato Múltiple de Pago a la Tesorería establece fechas diferentes para pagar la línea de captura, misma que no corresponde a la vigencia del pago de la multa por verificación extemporánea.

En el supuesto de que el vehículo se presente a verificar sin el original de la línea de captura generada para el pago de multa por verificación extemporánea, se podrá prestar el servicio, siempre y cuando se exhiba el comprobante de pago original realizado por cualquier medio y el personal del Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares realice una consulta en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consultas_pagos/consulta_pagos), validando el pago de la misma, imprimiendo y anexando al expediente administrativo la consulta realizada, así como, el comprobante de pago original asentando el nombre y firma de la persona que realizó la consulta y validación, destaca la Sedema .